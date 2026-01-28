Рейтинг@Mail.ru
Петр Ян перенес операцию на пояснице
Единоборства
 
22:27 28.01.2026
Петр Ян перенес операцию на пояснице
Петр Ян перенес операцию на пояснице - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Петр Ян перенес операцию на пояснице
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян сообщил, что перенес операцию на пояснице. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
единоборства
спорт
ufc
петр ян
спорт, ufc, петр ян
Единоборства, Спорт, UFC, Петр Ян
Петр Ян перенес операцию на пояснице

Чемпиону UFC Петру Яну провели операцию на пояснице

Петр Ян
Петр Ян
© UFC Eurasia
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян сообщил, что перенес операцию на пояснице.
"Девять часов был под наркозом. Вчера была операция на пояснице. Пара месяцев - и буду в строю", - написал Ян в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), опубликовав видео из больницы.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом и вернул его в декабре 2025 года после победы решением судей над грузином Мерабом Двалишвили.
Умар и Хабиб Нурмагомедовы - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Брат Хабиба сверг Бога Войны. Но UFC победа россиянина не впечатлит
25 января, 05:15
 
ЕдиноборстваСпортUFCПетр Ян
 
