Петр Ян перенес операцию на пояснице
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян сообщил, что перенес операцию на пояснице. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
единоборства
спорт
ufc
петр ян
