Овечкин объяснил, почему его гол не помог "Вашинтону" победить

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что его команда не смогла воспользоваться импульсом после его гола и переломить ход матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба "Сиэтл Кракен".
"Кэпиталз" в среду уступили в гостях "Сиэтлу" со счетом 1:5. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды, ставшую 919-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин в очередной раз обновил снайперский рекорд лиги за всю историю, ранее принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы).
"Думаю, все понимают, что неважно, забью я или нет, если мы перестанем играть. Это был важный гол, и я думаю, у нас был импульс, но мы просто не смогли его использовать", - цитирует Овечкина сайт лиги.
"Вашингтон" потерпел шестое поражение в последних семи матчах и с 57 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. 40-летний Овечкин забросил свою 22-ю шайбу в сезоне. Он набрал 11 очков (7 голов, 4 передачи) в последних 12 играх.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.