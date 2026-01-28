Рейтинг@Mail.ru
Овечкин объяснил, почему его гол не помог "Вашинтону" победить - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:12 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ovechkin-2070715845.html
Овечкин объяснил, почему его гол не помог "Вашинтону" победить
Овечкин объяснил, почему его гол не помог "Вашинтону" победить - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Овечкин объяснил, почему его гол не помог "Вашинтону" победить
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что его команда не смогла воспользоваться импульсом после его гола и переломить ход матча... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T11:12:00+03:00
2026-01-28T11:12:00+03:00
хоккей
спорт
уэйн гретцки
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
сиэтл кракен
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070696336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad9ee3e8974ee3fe6a27a6d9d8a0e41f.jpg
https://ria.ru/20260128/khokkey-2070697188.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070696336_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_6b81b637ce6078a5eb707972f36469e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, уэйн гретцки, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, сиэтл кракен, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Уэйн Гретцки, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Сиэтл Кракен, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкин объяснил, почему его гол не помог "Вашинтону" победить

Овечкин: "Вашингтон" не смог воспользоваться импульсом после гола в матче НХЛ

© REUTERS / Steven BisigАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Steven Bisig
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что его команда не смогла воспользоваться импульсом после его гола и переломить ход матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба "Сиэтл Кракен".
"Кэпиталз" в среду уступили в гостях "Сиэтлу" со счетом 1:5. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды, ставшую 919-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин в очередной раз обновил снайперский рекорд лиги за всю историю, ранее принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
Сиэтл
5 : 1
Вашингтон
21:15 • Джаред Маккенн
(Джордан Эберле, Чендлер Стивенсон)
30:09 • Джаред Маккенн
(Мэттью Бенирс, Райан Линдгрен)
37:54 • Джордан Эберле
(Джаред Маккенн, Адам Ларссон)
53:12 • Рикер Эванс
(Фредерик Годро)
56:27 • Мэттью Бенирс
(Джаред Маккенн, Брэндон Монтур)
42:30 • Александр Овечкин
(Ryan Leonard, Якоб Чичрун)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Думаю, все понимают, что неважно, забью я или нет, если мы перестанем играть. Это был важный гол, и я думаю, у нас был импульс, но мы просто не смогли его использовать", - цитирует Овечкина сайт лиги.
"Вашингтон" потерпел шестое поражение в последних семи матчах и с 57 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. 40-летний Овечкин забросил свою 22-ю шайбу в сезоне. Он набрал 11 очков (7 голов, 4 передачи) в последних 12 играх.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
От позора не спас даже гол Овечкина. Громкий провал "Вашингтона"!
28 января, 09:20
 
ХоккейСпортУэйн ГретцкиАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзСиэтл КракенНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Лилль
    Фрайбург
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Зальцбург
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Селтик
    Утрехт
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ФКСБ
    Фенербахче
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Панатинаикос
    Рома
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    ПАОК
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Фейенорд
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    Сельта
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала