Овечкин объяснил, почему его гол не помог "Вашинтону" победить

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что его команда не смогла воспользоваться импульсом после его гола и переломить ход матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба "Сиэтл Кракен".

"Думаю, все понимают, что неважно, забью я или нет, если мы перестанем играть. Это был важный гол, и я думаю, у нас был импульс, но мы просто не смогли его использовать", - цитирует Овечкина сайт лиги.