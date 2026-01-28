Рейтинг@Mail.ru
Овечкину будет сложно побить абсолютный рекорд Гретцки, считает Крикунов
Хоккей
Хоккей
 
10:41 28.01.2026
Овечкину будет сложно побить абсолютный рекорд Гретцки, считает Крикунов
Овечкину будет сложно побить абсолютный рекорд Гретцки, считает Крикунов - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Овечкину будет сложно побить абсолютный рекорд Гретцки, считает Крикунов
Капитану команды "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину до завершения текущего сезона будет очень непросто побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по суммарным... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
хоккей
спорт
россия
уэйн гретцки
владимир крикунов
александр овечкин
капитан
сиэтл кракен
россия
Овечкину будет сложно побить абсолютный рекорд Гретцки, считает Крикунов

Крикунов: Овечкину будет сложно в этом сезоне побить рекорд Гретцки в НХЛ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Капитану команды "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину до завершения текущего сезона будет очень непросто побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по суммарным заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Кубке Стэнли, заявил РИА Новости экс-тренер сборной России Владимир Крикунов.
"Кэпиталз" в ночь на среду уступили в гостях команде "Сиэтл Кракен" - 1:5. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды. Гретцки является рекордсменом по сумме голов в чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли (1016), на счету 40-летнего Овечкина стало 996 шайб. Форвард в нынешнем сезоне 22 раза поразил ворота соперников.
"Я думаю, что в этом году Саше Овечкину будет очень сложно превзойти рекорд Уэйна Гретцки, потому что у них осталось не так много игр. И, скорее всего, "Вашингтон" не сможет выйти в Кубок Стэнли. Но Саша нацелился на этот рекорд и, может быть, сейчас возьмется за дело", - сказал Крикунов.
"Но четыре шайбы до рубежа в 1000 шайб он в этом году точно забьет", - подчеркнул собеседник агентства.
"Вашингтон" потерпел шестое поражение в последних семи матчах и с 57 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
От позора не спас даже гол Овечкина. Громкий провал "Вашингтона"!
28 января, 09:20
 
ХоккейСпортРоссияУэйн ГретцкиВладимир КрикуновАлександр ОвечкинКапитанСиэтл КракенВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
