Овечкину будет сложно побить абсолютный рекорд Гретцки, считает Крикунов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Капитану команды "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину до завершения текущего сезона будет очень непросто побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по суммарным заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Кубке Стэнли, заявил РИА Новости экс-тренер сборной России Владимир Крикунов.

"Кэпиталз" в ночь на среду уступили в гостях команде " Сиэтл Кракен " - 1:5. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды. Гретцки является рекордсменом по сумме голов в чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли (1016), на счету 40-летнего Овечкина стало 996 шайб. Форвард в нынешнем сезоне 22 раза поразил ворота соперников.

"Я думаю, что в этом году Саше Овечкину будет очень сложно превзойти рекорд Уэйна Гретцки, потому что у них осталось не так много игр. И, скорее всего, "Вашингтон" не сможет выйти в Кубок Стэнли. Но Саша нацелился на этот рекорд и, может быть, сейчас возьмется за дело", - сказал Крикунов

"Но четыре шайбы до рубежа в 1000 шайб он в этом году точно забьет", - подчеркнул собеседник агентства.