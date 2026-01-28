Фетисов оценил шансы "Вашингтона" пробиться в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин справляется с миссией лидера и продолжает забрасывать шайбы, но команда играет не очень хорошо и ей будет непросто пробиться в плей-офф, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

"Чтобы судить о том, что там происходит, надо быть внутри команды и постоянно следить за ней. Саша хорошо понимает свою миссию лидера, но я не знаю, с чем связаны неудачи "Вашингтона", - отметил собеседник агентства.