Фетисов оценил шансы "Вашингтона" пробиться в плей-офф НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
11:49 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/nhl-2070726356.html
Фетисов оценил шансы "Вашингтона" пробиться в плей-офф НХЛ
Фетисов оценил шансы "Вашингтона" пробиться в плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Фетисов оценил шансы "Вашингтона" пробиться в плей-офф НХЛ
Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин справляется с миссией лидера и продолжает забрасывать шайбы,... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T11:49:00+03:00
2026-01-28T11:49:00+03:00
хоккей
спорт
вячеслав фетисов
уэйн гретцки
госдума рф
капитан
вашингтон кэпиталз
сиэтл кракен
спорт, вячеслав фетисов, уэйн гретцки, госдума рф, капитан, вашингтон кэпиталз, сиэтл кракен, национальная хоккейная лига (нхл), александр овечкин
Хоккей, Спорт, Вячеслав Фетисов, Уэйн Гретцки, Госдума РФ, Капитан, Вашингтон Кэпиталз, Сиэтл Кракен, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Александр Овечкин
Фетисов оценил шансы "Вашингтона" пробиться в плей-офф НХЛ

Фетисов: «Вашингтону» будет непросто пробиться в плей-офф НХЛ

© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : x.com/capitals
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин справляется с миссией лидера и продолжает забрасывать шайбы, но команда играет не очень хорошо и ей будет непросто пробиться в плей-офф, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
"Кэпиталз" в среду уступили в гостях клубу "Сиэтл Кракен" со счетом 1:5, Овечкин отметился голом. Канадец Уэйн Гретцки является рекордсменом по сумме голов в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли (1016), на счету 40-летнего Овечкина стало 996 шайб. Форвард в нынешнем сезоне 22 раза поразил ворота соперников.
"У "Вашингтона" сейчас на самом деле тяжелая ситуация. Мы все следим за шайбами, забитыми Сашей Овечкиным, а команда в целом не очень-то хорошо играет. В НХЛ есть много клубов, которые хотят попасть в плей-офф, и все в турнирной таблице находятся очень близко друг к другу. "Вашингтону" будет непросто это сделать, но я надеюсь, что (февральский) перерыв на Олимпийские игры поможет собрать команду", - сказал Фетисов.
"Чтобы судить о том, что там происходит, надо быть внутри команды и постоянно следить за ней. Саша хорошо понимает свою миссию лидера, но я не знаю, с чем связаны неудачи "Вашингтона", - отметил собеседник агентства.
"Вашингтон" потерпел шестое поражение в последних семи матчах и с 57 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона.
"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине
9 января, 12:23
"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине
9 января, 12:23
 
ХоккейСпортВячеслав ФетисовУэйн ГретцкиГосдума РФКапитанВашингтон КэпиталзСиэтл КракенНациональная хоккейная лига (НХЛ)Александр Овечкин
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
