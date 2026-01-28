Тренера "Чеховских медведей" Максимова наградили орденом

В качестве игрока в составе сборной СССР в 1976 году Максимов стал олимпийским чемпионом, а в 1978 году - серебряным призером чемпионата мира. В начале 1980-х он ушел в тренерскую деятельность, занимался поиском и подготовкой молодых игроков по всей стране. В конце 1980-х занял пост главного тренера сборной СССР, а мужская сборная России по гандболу под его руководством стала олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы, завоевала серебро на чемпионатах мира и Европы, а также бронзу на Олимпийских играх в Афинах.