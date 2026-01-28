Рейтинг@Mail.ru
Тренера "Чеховских медведей" Максимова наградили орденом - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
17:30 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/maksimov-2070823059.html
Тренера "Чеховских медведей" Максимова наградили орденом
Тренера "Чеховских медведей" Максимова наградили орденом - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Тренера "Чеховских медведей" Максимова наградили орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" президента и главного тренера подмосковного гандбольного клуба Владимира Максимова,... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T17:30:00+03:00
2026-01-28T17:30:00+03:00
чеховские медведи
владимир максимов
спорт
гандбол
Тренера "Чеховских медведей" Максимова наградили орденом

Тренер "Чеховских медведей" Максимов получил орден "За доблестный труд"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" президента и главного тренера подмосковного гандбольного клуба Владимира Максимова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Максимов возглавляет команду с 2002 года, под его руководством команда 21 раз становилась чемпионом России, 12 раз - обладателем Кубка страны и девять раз - Суперкубка России. В 2006 году "Чеховские медведи" стали обладателями Кубка Кубков EHF.
В качестве игрока в составе сборной СССР в 1976 году Максимов стал олимпийским чемпионом, а в 1978 году - серебряным призером чемпионата мира. В начале 1980-х он ушел в тренерскую деятельность, занимался поиском и подготовкой молодых игроков по всей стране. В конце 1980-х занял пост главного тренера сборной СССР, а мужская сборная России по гандболу под его руководством стала олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы, завоевала серебро на чемпионатах мира и Европы, а также бронзу на Олимпийских играх в Афинах.
Чеховские медведиВладимир МаксимовСпортГандбол
 
