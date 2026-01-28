Владелец "Борнмута" и клуба НХЛ "Вегас" выкупил все акции "Лорьяна"

Француз Лоик Фери сохранил пост президента клуба, которым он руководит с 2009 года. Также он стал акционером Black Knight. Согласно данным Le Parisien, ранее в 2023 году Black Knight выкупил 40% акций "Лорьяна".

"С момента подписания нашего первоначального соглашения в 2023 году количество команд в чемпионате Франции сократилось до 18, а другие французские клубы значительно укрепили свои составы. В нынешних особенно сложных экономических условиях наша индустрия продолжает развиваться в условиях все более жесткой конкуренции, что требует от нас адаптации нашей модели к новым вызовам. Присоединение к Black Knight представляет собой реальную возможность обеспечить амбициозное будущее для футбольного клуба "Лорьян" в рамках стратегии развития, соответствующей его основным ценностям и связи с регионом", - заявил Фери.