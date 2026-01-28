Рейтинг@Mail.ru
Владелец "Борнмута" и клуба НХЛ "Вегас" выкупил все акции "Лорьяна"
Футбол
 
22:02 28.01.2026
Владелец "Борнмута" и клуба НХЛ "Вегас" выкупил все акции "Лорьяна"
Владелец "Борнмута" и клуба НХЛ "Вегас" выкупил все акции "Лорьяна"
Владелец "Борнмута" и клуба НХЛ "Вегас" выкупил все акции "Лорьяна"

© пресс-служба клуба "Лорьян"Футболисты "Лорьяна" в матче Лиги 1
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Американский инвестиционный фонд Black Knight, управляющим которого является бизнесмен Уильям Фоли, стал единственным акционером французского "Лорьяна", сообщается на сайте футбольного клуба.
Француз Лоик Фери сохранил пост президента клуба, которым он руководит с 2009 года. Также он стал акционером Black Knight. Согласно данным Le Parisien, ранее в 2023 году Black Knight выкупил 40% акций "Лорьяна".
"С момента подписания нашего первоначального соглашения в 2023 году количество команд в чемпионате Франции сократилось до 18, а другие французские клубы значительно укрепили свои составы. В нынешних особенно сложных экономических условиях наша индустрия продолжает развиваться в условиях все более жесткой конкуренции, что требует от нас адаптации нашей модели к новым вызовам. Присоединение к Black Knight представляет собой реальную возможность обеспечить амбициозное будущее для футбольного клуба "Лорьян" в рамках стратегии развития, соответствующей его основным ценностям и связи с регионом", - заявил Фери.
Отмечается, что собственный капитал "Лорьяна" превышает 550 миллионов долларов, однако Black Knight пообещала оказать еще финансовую помощь и помочь со стратегическими ресурсами.
Американская компания владеет акциями английского "Борнмута" и португальского "Морейренсе". Фоли также является владельцем клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", футбольной команды "Окленд" из Новой Зеландии.
В нынешнем сезоне "Лорьян" с 25 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.
