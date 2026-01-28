Хоккеист Князев поделился эмоциями от дебюта за "Спартак"

«

"Хороший матч. Главное, что выиграли. Очень приятно, что так встретили. Фан-сектор "Спартака" мощно заряжал, вся арена подхватывала, это заводит всю команду. Было очень громко. Аж мурашки были, когда болельщики приветствовали нас после матча. Что касается моей дебютной игры за "Спартак", то я давно знаком с Ромой Бычковым, с которым играл сегодня в одной паре. Он подсказывает мне разные нюансы. Но я готов играть в паре с любым защитником, как решит тренерский штаб. Помогает с адаптацией и наличие в команде Брэндона Биро, с которым я перешел в "Спартак" из "Ак Барса". Когда в новом коллективе есть знакомые люди, то вливаться в него намного проще", - добавил Князев.