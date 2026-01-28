Хоккеист Князев поделился эмоциями от дебюта за "Спартак"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник московского "Спартака" Артемий Князев в разговоре с РИА Новости признался, что рад обмену в стан "красно-белых", и выразил благодарность столичному клубу за выбор в пользу его кандидатуры.
В последний день дозаявок в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) "Спартак" и казанский "Ак Барс" произвели обмен, в рамках которого "красно-белые" отдали казанцам канадского нападающего Нэйтана Тодда и получили канадского форварда Брэндона Биро с защитником Артемием Князевым.
"Приятно, что руководство "Спартака" и тренерский штаб команды доверились мне, когда проводили такой обмен. Я сделаю все, чтобы оправдать это доверие. Будем стараться набирать максимум очков, чтобы подняться выше по турнирной таблице. Если будем выполнять установку тренерского штаба, то все будет хорошо", - сказал Князев.
В среду в матче против "Лады" новичок "Спартака" дебютировал за столичную команду. "Красно-белые" одержали победу со счетом 6:2.
"Хороший матч. Главное, что выиграли. Очень приятно, что так встретили. Фан-сектор "Спартака" мощно заряжал, вся арена подхватывала, это заводит всю команду. Было очень громко. Аж мурашки были, когда болельщики приветствовали нас после матча. Что касается моей дебютной игры за "Спартак", то я давно знаком с Ромой Бычковым, с которым играл сегодня в одной паре. Он подсказывает мне разные нюансы. Но я готов играть в паре с любым защитником, как решит тренерский штаб. Помогает с адаптацией и наличие в команде Брэндона Биро, с которым я перешел в "Спартак" из "Ак Барса". Когда в новом коллективе есть знакомые люди, то вливаться в него намного проще", - добавил Князев.
