Хоккеист Князев поделился эмоциями от дебюта за "Спартак"
Хоккей
Хоккей
 
23:02 28.01.2026 (обновлено: 00:22 29.01.2026)
Хоккеист Князев поделился эмоциями от дебюта за "Спартак"
Хоккеист Князев поделился эмоциями от дебюта за "Спартак"
Защитник московского "Спартака" Артемий Князев в разговоре с РИА Новости признался, что рад обмену в стан "красно-белых", и выразил благодарность столичному... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
хоккей
спорт
артемий князев
брэндон биро
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
ак барс
хоккей, артемий князев, брэндон биро, спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл), ак барс
Хоккей, Спорт, Артемий Князев, Брэндон Биро, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Ак Барс
Хоккеист Князев поделился эмоциями от дебюта за "Спартак"

Хоккеист Князев рассказал, что рад оказаться в "Спартаке"

Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКА - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник московского "Спартака" Артемий Князев в разговоре с РИА Новости признался, что рад обмену в стан "красно-белых", и выразил благодарность столичному клубу за выбор в пользу его кандидатуры.
В последний день дозаявок в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) "Спартак" и казанский "Ак Барс" произвели обмен, в рамках которого "красно-белые" отдали казанцам канадского нападающего Нэйтана Тодда и получили канадского форварда Брэндона Биро с защитником Артемием Князевым.
ЦСКА третий раз за сезон обыграл московское "Динамо" в КХЛ
28 января, 21:56
ЦСКА третий раз за сезон обыграл московское "Динамо" в КХЛ
28 января, 21:56
«
"Приятно, что руководство "Спартака" и тренерский штаб команды доверились мне, когда проводили такой обмен. Я сделаю все, чтобы оправдать это доверие. Будем стараться набирать максимум очков, чтобы подняться выше по турнирной таблице. Если будем выполнять установку тренерского штаба, то все будет хорошо", - сказал Князев.
В среду в матче против "Лады" новичок "Спартака" дебютировал за столичную команду. "Красно-белые" одержали победу со счетом 6:2.
«
"Хороший матч. Главное, что выиграли. Очень приятно, что так встретили. Фан-сектор "Спартака" мощно заряжал, вся арена подхватывала, это заводит всю команду. Было очень громко. Аж мурашки были, когда болельщики приветствовали нас после матча. Что касается моей дебютной игры за "Спартак", то я давно знаком с Ромой Бычковым, с которым играл сегодня в одной паре. Он подсказывает мне разные нюансы. Но я готов играть в паре с любым защитником, как решит тренерский штаб. Помогает с адаптацией и наличие в команде Брэндона Биро, с которым я перешел в "Спартак" из "Ак Барса". Когда в новом коллективе есть знакомые люди, то вливаться в него намного проще", - добавил Князев.
Адам Хуска - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Адмирал" прервал рекордную серию поражений в КХЛ
28 января, 19:57
 
Хоккей, Артемий Князев, Брэндон Биро, ХК Спартак (Москва), КХЛ 2025-2026, Ак Барс
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
