От позора не спас даже гол Овечкина. Громкий провал "Вашингтона"!

"Вашингтон" проиграл "Сиэтлу" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин отметился голом и переписал ряд исторических достижений, но не спас "Кэпиталз" от провала.

"Овечкин доказал, что заслужил быть лучшим"

Самая длительная выездная серия в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги складывается для "Вашингтон Кэпиталз" печально. В предыдущих четырех играх из шести подопечные Спенсера Карбери потерпели три поражения. Накануне "Вашингтон" обидным образом уступил в Эдмонтоне местным "Ойлерз" и провалил очередную попытку впервые за два месяца оформить минимальную победную серию из двух игр. Но имеются для "Кэпиталз" и положительные моменты.

В матче с "Эдмонтоном" команда Карбери нашла свои аргументы в ответ на мощную атаку "нефтяников" и трижды по ходу встречи выходила вперед, но за 30 секунд до конца основного времени игры упустила победу, а затем пропустили в овертайме. Против "столичных" особенно ярко выступили автор победного гола и лучший хоккеист мира Коннор Макдэвид, набравший 5 очков (2 гола и 3 передачи), а также оформивший хет-трик и набравший 6 баллов (3+3) защитник Эван Бушар. Всего же по итогам двух матчей в канадской провинции Альберта с учетом игры с "Калгари Флэймз" (3:1) "Вашингтон" набрал три очка из четырех и сохранил свои шансы на успех в борьбе за попадание в плей-офф, которые в рамках затянувшегося спада "Кэпс" очень сильно сократились.

« "Мне понравилась наша игра в матче с "Эдмонтоном". Ребята боролись изо всех сил. Я горжусь тем, как мы играли, мы боролись в этом матче с учетом трудного переезда и других проблем. Мы набрали три очка из четырех в последних двух матчах. Да, мы бы хотели завершить победой игру в Эдмонтоне, и команда разочарована тем, что этого не удалось сделать. Но если мы будем играть на таком же уровне до перерыва на Олимпийские игры и после него, то мы будем в хорошей форме. Мы должны поддерживать этот уровень. Это и было нашей задачей на этот сезон — постоянно играть на таком уровне от матча к матчу", — высказался главный тренер "Кэпиталз" Спенсер Карбери.

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин

Покинув территорию Канады, Александр Овечкин и компания отправились в Вашингтон. Но не к себе домой в столицу США, а в штат на Западе Америки, где "Кэпс" провели свой последний матч на западной части страны перед тем, как вернуться туда в конце марта. Сегодняшними соперниками "Вашингтона" стал "Сиэтл Кракен". Команда Лэйна Ламберта находится в аналогичном положении, что и "Кэпиталз". До игры с "Кэпиталз" "кракены" потерпели семь поражений в десяти последних матчах. Они так же, как и "Вашингтон", с трудом борются за место в зоне уайлд-кард, но на Западе.

Для "Кэпиталз" "Сиэтл" является формально удобным соперником. За пять неполных сезонов, что "Кракен" выступают в НХЛ, "столичные" одержали над ними шесть побед в девяти предыдущих матчах, причем пять из них — в последних шести играх. Бессменный лидер "Вашингтона" в этих девяти матчах набрал 12 очков и забросил пять шайб.

« "Трудно начать разговор о "Кэпиталз", не упомянув Алекса Овечкина — второго по количеству голов (21) и набранных очков (44) игрока "Вашингтона" в этом сезоне. И все это в почтенном возрасте 40 лет. Впрочем, этого, вероятно, и следовало ожидать от лучшего снайпера НХЛ за всю историю. Овечкин, безусловно, доказал, что заслуживает этого звания", — отметила пресс-служба "Сиэтла" в материале, который был посвящен матчу с "Вашингтоном".

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

Овечкин забил, но его клуб был разорван на части

Перерыв между матчами в Эдмонтоне и в Сиэтле составил около трех дней. Однако этого времени оказалось недостаточно, чтобы некоторые из множества игроков "Вашингтона" успели залечить свои травмы. Так, на игру с "Кракен" Спенсер Карбери недосчитался двух защитников: Расмуса Сандина и Мэтта Роя, получивших повреждения. Кадровые трудности в принципе преследуют "столичных" по ходу сезона, в рамках которого Карбери еще ни разу не выставил действительно оптимальный состав.

"Кэпс" довольно резво и активно провели стартовые минуты матча в Сиэтле, но довольно скоро перешли на игру вторым номером. "Кракен" на порядок лучше и чаще контролировали шайбу и регулярно атаковали ворота гостей, которые изредка беспокоили голкипера хозяев площадки. При этом "Вашингтон" среди минимального числа моментов в чужой зоне провели пару действительно классных и опасных атак, которые при чуть более удачном стечении обстоятельств могли завершиться голом. Однако с удачей у "столичных" сейчас явно имеется конфликт.

Если в Эдмонтоне "Кэпиталз" проявили спортивную агрессию и действовали с "Ойлерз" на равных во втором периоде, то сегодня после первого перерыва подопечные Карбери попросту забыли выйти на площадку. "Сиэтл" выглядел на голову сильнее своего соперника и был более нацеленным на ворота, несмотря на практически равенство по броскам в створ за вторую 20-минутку. "Кракен" сделали ставку не на количестве, а на качестве, благодаря чему организовали за период три гола и предрешили исход встречи. Едва выйдя после перерыва на площадку, хозяева усилиями Джареда Макканна реализовали большинство. Он же в середине периода отличился вновь и оформил дубль, а затем и выступил ассистентом в голе Джордана Эберле.

© REUTERS / Steven Bisig Александр Овечкин © REUTERS / Steven Bisig Александр Овечкин

Все тот же Макканн продолжил феерить в третьем периоде, в начале которого должен был стать автором хет-трика. Форвард "Сиэтла" формально его оформил, технично реализовав выход "один в ноль". Кепки с трибун "Клаймэт Пледж-Арены" уже накрыли ледовую площадку, как тренерский штаб "Вашингтона" обратился к судьям с требованием пересмотреть видеоповтор момента. К самому голу у тренеров "Кэпиталз" претензий не было, но им не понравился эпизод, который предшествовал результативной атаке "Сиэтла".

Выяснилось, что за мгновение до того, как Макканн убежал на встречу с голкипером гостей Логаном Томпсоном, нападающий "Кракен" Мэтти Бенирс ударил форварда "Кэпс" Джастина Сурдифа клюшкой по лицу. Арбитры этот фол признали и наказали игрока хозяев двойным малым штрафом. "Вашингтон" в полученном большинстве отметился голом. Джейкоб Чикран классной диагональную нашел в правом кругу вбрасывания Райана Леонарда, а тот сразу же не менее эффектной передачей вывел Александра Овечкина на пустой угол ворот, который россиянин легко поразил с близкого расстояния.

Для Овечкина этот гол стал:

22-м в текущем регулярном сезоне;

330-м в карьере в чемпионатах НХЛ при игре в большинстве;

919-м в карьере в чемпионатах НХЛ;

996-м в карьере в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. До достижения исторической отметки в 1000 голов в лиге Александру Михайловичу осталось забросить четыре шайбы, до повторения абсолютного снайперского рекорда Уэйна Гретки (1016 голов в чемпионатах и плей-офф НХЛ) — 20;

812-м результативным действием при игре в гостевых матчах чемпионата НХЛ. Овечкин по числу набранных на выезде очков превзошел легендарного Марселя Дионна (811 очков) и вышел на чистое шестое место в истории лиги.

© REUTERS / Steven Bisig Александр Овечкин © REUTERS / Steven Bisig Александр Овечкин

В моменте "Вашингтон" взбодрился и стал играть так, будто имеет все возможности перевернуть ход встречи в свою пользу. Однако эти надежды были разбиты очень быстро. Сперва "Кэпиталз" получили пусть и спорное, но очень необязательное удаление, а сразу после него пропустили четвертую шайбу, проиграв всю борьбу на своем пятаке. После этого "столичные" попросту опустили руки, а "Сиэтл" откровенно издевался над соперником и делал все, что хочет. Незадолго до финальной сирены "Кракен" организовали еще два гола в течение 26 секунд: Мэтти Бенирс исправился за свой фол и к ассисту добавил заброшенную шайбу, а следом после него отличился и Райан Уинтертон, который должен был довести дело до разгрома. Впрочем, шестой гол судьи впоследствии отменили после успешного запроса тренеров "Вашингтона" на помеху вратарю, хотя это никак не спасло команду от громкого провала.

1:5 — "Кэпиталз" потерпели шестое поражение в последних семи матчах, а за последние две игры пропустили суммарно 11 шайб. Отставание "столичных" от зоны уайлд-кард составляет уже восемь очков. Шансы Александра Овечкина и его команды попасть в плей-офф становятся все более призрачными.