Овечкин забил 919-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 919-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Овечкин забил 919-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 919-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил...
2026-01-28T08:13:00+03:00
2026-01-28T08:13:00+03:00
2026-01-28T08:18:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
сиэтл кракен
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, сиэтл кракен, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Сиэтл Кракен, Александр Овечкин
Овечкин забил 919-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забросил 919-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги