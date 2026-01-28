Рейтинг@Mail.ru
Овечкин забил 919-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Хоккей
 
08:13 28.01.2026
Овечкин забил 919-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 919-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 919-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, сиэтл кракен, александр овечкин
Овечкин забил 919-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 919-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
Сиэтл
5 : 1
Вашингтон
21:15 • Джаред Маккенн
(Джордан Эберле, Чендлер Стивенсон)
30:09 • Джаред Маккенн
(Мэттью Бенирс, Райан Линдгрен)
37:54 • Джордан Эберле
(Джаред Маккенн, Адам Ларссон)
53:12 • Рикер Эванс
(Фредерик Годро)
56:27 • Мэттью Бенирс
(Джаред Маккенн, Брэндон Монтур)
42:30 • Александр Овечкин
(Ryan Leonard, Якоб Чичрун)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Овечкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата против "Сиэтл Кракен".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Сиэтлом" стала для него 919-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
