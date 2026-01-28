Рейтинг@Mail.ru
"Хоффенхайм" на выезде обыграл "Вердер" в матче чемпионата Германии
Футбол
 
01:30 28.01.2026 (обновлено: 01:52 28.01.2026)
"Хоффенхайм" на выезде обыграл "Вердер" в матче чемпионата Германии
"Хоффенхайм" на выезде обыграл "Вердер" в матче чемпионата Германии
2026-01-28T01:30:00+03:00
2026-01-28T01:52:00+03:00
"Хоффенхайм" на выезде обыграл "Вердер" в матче чемпионата Германии

"Хоффенхайм" в меньшинстве переиграл "Вердер" в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Хоффенхайм" на выезде обыграл бременский "Вердер" в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Хоффенхайма". В составе победителей мячи забили Александр Прасс (44-я минута) и Гриша Премель (54).
С 52-й минуты "Хоффенхайм" играл в меньшинстве – прямую красную карточку получил полузащитник Воутер Бургер.
Для "Хоффенхайма" эта победа стала третьей подряд. В следующей игре "Вердер" 31 января дома сыграет с мёнхенгладбахской "Боруссией", "Хоффенхайм" в этот же день встретится с берлинским "Унионом".
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Унион" в матче Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Унион" в матче Бундеслиги
24 января, 22:38
 
Футбол Спорт Германия Гриша Премель Хоффенхайм Вердер Боруссия (Мёнхенгладбах) Бундеслига
 
