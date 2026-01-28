Без российских хоккеистов Олимпиада многое потеряет, заявил Фетисов

Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
13:53 28.01.2026 (обновлено: 13:54 28.01.2026)
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что ведущие российские хоккеисты являются звездами в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и без их участия Олимпийские игры 2026 года потеряют очень многое в уровне мастерства и зрелищности.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняла команда Франции.
"Наши ребята находятся на слуху и на виду, они здорово играют в Национальной хоккейной лиге. Они являются героями в своих командах и городах, за которые выступают. И набор в сборной России таких талантливых хоккеистов, конечно же, украсил бы турнир Олимпийских игр, и он тогда имел бы другой смысл. Ведь наша страна (с начала участия в Играх в 1956 году) обладает наибольшим количеством завоеванных золотых медалей на Олимпиадах. И мировой хоккей без участия сборной России на соревнованиях в Италии потерял очень многое", - сказал Фетисов.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Стали известны все российские участники Олимпийских игр 2026 года в Италии
ХоккейСпортРоссияСССРБелоруссияВячеслав ФетисовГосдума РФМеждународная федерация хоккея (IIHF)Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
