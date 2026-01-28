Без российских хоккеистов Олимпиада многое потеряет, заявил Фетисов

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что ведущие российские хоккеисты являются звездами в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и без их участия Олимпийские игры 2026 года потеряют очень многое в уровне мастерства и зрелищности.