Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
22:03 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/dinamo-2070867616.html
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче чемпионата России
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче чемпионата России
Московское "Динамо" одержало победу над столичным МГТУ в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T22:03:00+03:00
2026-01-28T22:03:00+03:00
волейбол
спорт
сосновый бор
москва
уфа
динамо (москва)
мгту
динамо-ло (ленинградская обл.)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991930207_0:0:998:561_1920x0_80_0_0_2697eae4478a84fdd5992c9142ae6b98.jpg
https://ria.ru/20260128/veykbording-2070759271.html
сосновый бор
москва
уфа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991930207_80:0:968:666_1920x0_80_0_0_d19b48cf516ba1c8cb441e9431cff68c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сосновый бор, москва, уфа, динамо (москва), мгту, динамо-ло (ленинградская обл.), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди мужчин)
Волейбол, Спорт, Сосновый Бор, Москва, Уфа, Динамо (Москва), МГТУ, Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче чемпионата России

Волейболисты "Динамо" обыграли МГТУ в матче 21-го тура чемпионата России

© Официальный сайт ВК "Динамо"Волейболисты московского "Динамо"
Волейболисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Официальный сайт ВК "Динамо"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над столичным МГТУ в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:13, 25:20) в пользу "Динамо".
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
28 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
3 : 025:1925:1325:20
МГТУ
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо" с 17 победами при четырех поражениях занимает четвертое место в турнирной таблице. МГТУ проиграл четвертый матч чемпионата подряд. Команда с двумя победами и 19 поражениями располагается на последней, 16-й строчке.
В следующем туре "Динамо" 1 февраля сыграет в гостях с "Динамо-ЛО" из Соснового Бора, днем позднее МГТУ примет нижегородский "Горький".
Вейкбордист на открытии вейк-парка в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Российских юниоров вернули на турниры с флагом еще в двух видах спорта
28 января, 13:36
Результаты других матчей дня:
"Динамо-Урал" (Уфа) - "Оренбуржье" (Оренбург) - 2-3 (21:25, 26:24, 22:25, 25:21, 17:19);
"Нова" (Новокуйбышевск) - "Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - 0-3 (13:25, 19:25, 21:25);
"Ярославич" (Ярославль) - "Факел Ямал" (Новый Уренгой) - 0-3 (23:25, 21:25, 18:25).
 
ВолейболСпортСосновый БорМоскваУфаДинамо (Москва)МГТУДинамо-ЛО (Ленинградская обл.)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Лилль
    Фрайбург
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Зальцбург
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Селтик
    Утрехт
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ФКСБ
    Фенербахче
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Панатинаикос
    Рома
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    ПАОК
    1
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Фейенорд
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    Сельта
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала