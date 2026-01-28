Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче чемпионата России

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над столичным МГТУ в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу.

Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:13, 25:20) в пользу "Динамо".

"Динамо" с 17 победами при четырех поражениях занимает четвертое место в турнирной таблице. МГТУ проиграл четвертый матч чемпионата подряд. Команда с двумя победами и 19 поражениями располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре "Динамо" 1 февраля сыграет в гостях с "Динамо-ЛО" из Соснового Бора, днем позднее МГТУ примет нижегородский "Горький".

Результаты других матчей дня:

"Динамо-Урал" (Уфа) - "Оренбуржье" (Оренбург) - 2-3 (21:25, 26:24, 22:25, 25:21, 17:19);

"Нова" (Новокуйбышевск) - "Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - 0-3 (13:25, 19:25, 21:25);