https://ria.ru/20260128/dinamo-2070867616.html
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче чемпионата России
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче чемпионата России
Московское "Динамо" одержало победу над столичным МГТУ в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T22:03:00+03:00
2026-01-28T22:03:00+03:00
2026-01-28T22:03:00+03:00
волейбол
спорт
сосновый бор
москва
уфа
динамо (москва)
мгту
динамо-ло (ленинградская обл.)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991930207_0:0:998:561_1920x0_80_0_0_2697eae4478a84fdd5992c9142ae6b98.jpg
https://ria.ru/20260128/veykbording-2070759271.html
сосновый бор
москва
уфа
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991930207_80:0:968:666_1920x0_80_0_0_d19b48cf516ba1c8cb441e9431cff68c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сосновый бор, москва, уфа, динамо (москва), мгту, динамо-ло (ленинградская обл.), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди мужчин)
Волейбол, Спорт, Сосновый Бор, Москва, Уфа, Динамо (Москва), МГТУ, Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче чемпионата России
Волейболисты "Динамо" обыграли МГТУ в матче 21-го тура чемпионата России
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над столичным МГТУ в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:13, 25:20) в пользу "Динамо".
28 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
"Динамо" с 17 победами при четырех поражениях занимает четвертое место в турнирной таблице. МГТУ проиграл четвертый матч чемпионата подряд. Команда с двумя победами и 19 поражениями располагается на последней, 16-й строчке.
В следующем туре "Динамо" 1 февраля сыграет в гостях с "Динамо-ЛО" из Соснового Бора, днем позднее МГТУ примет нижегородский "Горький".
Результаты других матчей дня:
"Динамо-Урал" (Уфа) - "Оренбуржье" (Оренбург) - 2-3 (21:25, 26:24, 22:25, 25:21, 17:19);
"Нова" (Новокуйбышевск) - "Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - 0-3 (13:25, 19:25, 21:25);
"Ярославич" (Ярославль) - "Факел Ямал" (Новый Уренгой) - 0-3 (23:25, 21:25, 18:25).