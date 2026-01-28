Демин повторил рекорд по серии игр с забитыми 3-очковыми среди новичков НБА

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс", за который выступает россиянин Егор Демин, проиграл "Финикс Санс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Бруклин" потерпел шестое поражение подряд и с 12 победами в 45 матчах идет на 13-м месте в таблице Восточной конференции. "Финикс" (28 побед в 47 матчах) располагается на седьмой позиции на Западе.