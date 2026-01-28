Рейтинг@Mail.ru
Демин повторил рекорд по серии игр с забитыми 3-очковыми среди новичков НБА
Баскетбол
 
08:00 28.01.2026
Демин повторил рекорд по серии игр с забитыми 3-очковыми среди новичков НБА
Демин повторил рекорд по серии игр с забитыми 3-очковыми среди новичков НБА - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Демин повторил рекорд по серии игр с забитыми 3-очковыми среди новичков НБА
"Бруклин Нетс", за который выступает россиянин Егор Демин, проиграл "Финикс Санс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
баскетбол
спорт
финикс
егор демин
майкл портер
руди фернандес
бруклин нетс
уильямс
финикс
Демин повторил рекорд по серии игр с забитыми 3-очковыми среди новичков НБА

Демин повторил рекорд по серии игр с забитыми трехочковыми среди новичков НБА

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс", за который выступает россиянин Егор Демин, проиграл "Финикс Санс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Финиксе закончилась победой хозяев со счетом 106:102 (28:29, 32:22, 22:24, 24:27). Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер из "Бруклина", набравший 36 очков. Вторым по результативности у гостей оказался Демин, в активе которого 15 очков, 5 подборов и 3 перехвата за 30 минут игрового времени. В составе "Санс" больше всех очков набрал Марк Уильямс - 27.
НБА
28 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
Финикс
106 : 102
Бруклин
Демин провел 33-ю игру подряд с заброшенным трехочковым и сравнялся по этому показателю с рекордсменами среди новичков в истории НБА. Ранее этой отметки достигали Лэндри Шамет (2019 год) и Руди Фернандес (2008).
"Бруклин" потерпел шестое поражение подряд и с 12 победами в 45 матчах идет на 13-м месте в таблице Восточной конференции. "Финикс" (28 побед в 47 матчах) располагается на седьмой позиции на Западе.
Результаты других матчей:
  • "Вашингтон Уизардс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 115:111;
  • "Нью-Йорк Никс" - "Сакраменто Кингз" - 103:87;
  • "Оклахома-Сити Тандер" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 104:95;
  • "Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Милуоки Бакс" - 139:122;
  • "Денвер Наггетс" - "Детройт Пистонс" - 107:109.
Баскетболист Зенита Сергей Карасев
Карасев сложил полномочия капитана в баскетбольном "Зените"
28 января, 01:27
 
Баскетбол
 
