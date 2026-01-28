Барков сообщил, что полностью сосредоточен на работе в штабе Жамнова

«

"Конечно, это важно. Такое происходит не каждый день, не каждый год. Было очень приятно вновь увидеть тех ребят, с кем мы все вместе еще совсем недавно бились в семи матчах финальной серии. Это было очень здорово. Огромная благодарность руководству клуба за такой жест. Это большая награда для ребят, память на всю жизнь о той команде мечты, которая выиграла Кубок Харламова. Что касается моего взаимодействия с "молодежкой" "Спартака" сейчас, то я сосредоточен на работе в тренерском штабе основной команды. Конечно, я слежу за нашей "молодежкой", общаюсь с игроками и тренерами", - сказал Барков.