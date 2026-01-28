Рейтинг@Mail.ru
Барков сообщил, что полностью сосредоточен на работе в штабе Жамнова
Хоккей
 
23:25 28.01.2026 (обновлено: 00:22 29.01.2026)
Барков сообщил, что полностью сосредоточен на работе в штабе Жамнова
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Помощник главного тренера московского хоккейного клуба "Спартак" Алексея Жамнова Александр Барков сообщил журналистам, что на данный момент полностью сосредоточен на работе в основной команде.
Барков является главным тренером молодежного хоккейного клуба "Спартак". В декабре он временно вошел в штаб основной команды "красно-белых". В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против тольяттинской "Лады" (6:2) он занял должность исполняющего обязанности главного тренера, так как в день игры у Жамнова родился сын. Перед игрой в Москве состоялась торжественная церемония вручения чемпионских перстней игрокам, тренерам и персоналу МХК "Спартак" за победу в Кубке Харламова - 2025.
«
"Конечно, это важно. Такое происходит не каждый день, не каждый год. Было очень приятно вновь увидеть тех ребят, с кем мы все вместе еще совсем недавно бились в семи матчах финальной серии. Это было очень здорово. Огромная благодарность руководству клуба за такой жест. Это большая награда для ребят, память на всю жизнь о той команде мечты, которая выиграла Кубок Харламова. Что касается моего взаимодействия с "молодежкой" "Спартака" сейчас, то я сосредоточен на работе в тренерском штабе основной команды. Конечно, я слежу за нашей "молодежкой", общаюсь с игроками и тренерами", - сказал Барков.
"В честь рождения сына": Барков объяснил желание "Спартака" обыграть "Ладу"
28 января, 23:23
 
ХоккейСпортАлексей ЖамновХК Спартак (Москва)ЛадаКХЛ 2025-2026
 
