"Адмирал" прервал рекордную серию поражений в КХЛ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) в пользу гостей, у которых отличились Дмитрий Завгородний (5-я минута), Дмитрий Тимашов (30), Кайл Олсон (34), Степан Старков (48) ии Вячеслав Основин (51). В составе проигравших шайбами отметились Тайс Томпсон (25) и Джейк Масси (52).
28 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
04:26 • Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Дмитрий Бреус)
11:51 • Джейк Масси
(Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков)
04:50 • Дмитрий Завгородний
09:38 • Дмитро Тимашов
13:25 • Kyle Olson
07:43 • Степан Старков
10:32 • Вячеслав Основин
Дальневосточный клуб в прошлом матче повторил свою антирекордную серию из девяти поражений. Команда с 36 очками занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, "Барыс" (39 очков) идет строчкой выше.
В следующей встрече "Адмирал" 31 января сыграет дома с екатеринбургским "Автомобилистом", "Барыс" на выезде в тот же день встретится с хабаровским "Амуром".
