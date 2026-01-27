https://ria.ru/20260127/zhurova-2070534621.html
Журова рассказала, как будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде
Журова рассказала, как будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Журова рассказала, как будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что будет следить за выступлениями российских спортсменов на
спорт
светлана журова
зимние олимпийские игры 2026
Журова рассказала, как будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде
Журова: буду смотреть Олимпиаду и хочу энергетикой поддержать наших спортсменов