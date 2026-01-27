Рейтинг@Mail.ru
Журова рассказала, как будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 27.01.2026 (обновлено: 21:13 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/zhurova-2070534621.html
Журова рассказала, как будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде
Журова рассказала, как будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Журова рассказала, как будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что будет следить за выступлениями российских спортсменов на РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T13:34:00+03:00
2026-01-27T21:13:00+03:00
спорт
светлана журова
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92372/40/923724085_0:244:2730:1780_1920x0_80_0_0_a8da6e1798959ae649759b391f4a60b2.jpg
https://ria.ru/20260125/olimpiada-2070141452.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92372/40/923724085_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_962e64418a340d7a6dee0e347e4aac40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, светлана журова, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Светлана Журова, Зимние Олимпийские игры 2026
Журова рассказала, как будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде

Журова: буду смотреть Олимпиаду и хочу энергетикой поддержать наших спортсменов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что будет следить за выступлениями российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2026 года и надеется поддержать их своей позитивной энергетикой.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
«
"Смотреть Олимпийские игры целиком я точно не планирую и думаю, что, наверное, и наши болельщики тоже будут смотреть только те соревнования, в которых будут выступать наши спортсмены. Мне хотелось бы за них поболеть и направить нашим ребятам какую-то свою энергетику. Потому что они будут там практически в одиночку, и хочется поддержать их каким-то таким образом. В те моменты, когда они побегут свои дистанции или будут исполнять, как фигуристы, свои программы", - сказала Журова.
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Okko рассказали о бесплатной трансляции Олимпиады
25 января, 08:16
 
СпортСветлана ЖуроваЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ньюкасл
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    ФК Копенгаген
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Бавария
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Олимпиакос
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Челси
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Карабах
    6
    0
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Тоттенхэм
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Марсель
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Галатасарай
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Аталанта
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Вильярреал
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Рейнджерс
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Филадельфия
    5
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала