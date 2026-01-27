Рейтинг@Mail.ru
20:35 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/zabeg-2070641886.html
В Ленинградской области состоялся марафон "Дорога жизни"
В Ленинградской области состоялся марафон "Дорога жизни"
В Ленинградской области состоялся 57-й зимний марафон "Дорога жизни", приуроченный к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T20:35:00+03:00
2026-01-27T20:35:00+03:00
бег
ленинградская область
светлана журова
блокада ленинграда (1941-1944)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070641750_0:94:3070:1821_1920x0_80_0_0_1a1cbff472e80f0907d1b83d7f29399a.jpg
ленинградская область
бег, ленинградская область, светлана журова, блокада ленинграда (1941-1944)
бег, Ленинградская область, Светлана Журова, Блокада Ленинграда (1941-1944)
В Ленинградской области состоялся марафон "Дорога жизни"

7 000 бегунов вышли на старт марафона "Дорога жизни" в Ленинградской области

© Фото : Лига героевСпортсмены на старте марафона "Дорога жизни" в Ленинградской области
Спортсмены на старте марафона Дорога жизни в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Лига героев
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Ленинградской области состоялся 57-й зимний марафон "Дорога жизни", приуроченный к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Устроенный 25 января забег — дань памяти мужеству, героизму жителей и защитников блокадного города в тяжелые годы войны.
"Дорога жизни" объединила около 7 000 участников, из которых почти 2 500 преодолели 42,2 км. Старт марафона и торжественная церемония открытия состоялись у мемориала "Разорванное кольцо".
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгений Гагонин, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Светлана Журова, а также директор АНО "Гонка Героев" Денис Анников.
© Фото : Лига героевУчастники забега "Дорога жизни" в Ленинградской области
Участники забега Дорога жизни в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Лига героев
Участники забега "Дорога жизни" в Ленинградской области
«
"Огромная благодарность участникам! У нас много бегунов как на марафоне, так и на остальных заявленных дистанциях. Особенно радует большое количество постоянных участников. И, конечно, огромная благодарность организаторам — несмотря на мороз и сложности, этот марафон состоялся!", — поделился заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Основной маршрут забега был проложен по легендарной Дороге жизни: с западного берега Ладожского озера от мемориала "Разорванное кольцо", две железобетонные полуарки которого символизируют кольцо блокады, до мемориала "Цветок жизни", посвящённого юным героям Ленинграда.

"Несмотря на 20-градусные морозы, сразу 7 000 участников вышли на старт "Дороги жизни": ветераны и дети войны, жители блокадного Ленинграда и их потомки, звёзды спорта и профессиональные легкоатлеты со всей России — от Калининграда до Камчатки, стран ближнего и дальнего зарубежья. Как когда-то, в военные годы, Дорога жизни объединяла осаждённый город с остальным миром, так и наш старт стал важным связующим звеном между поколениями и расстояниями. Мы как организаторы предусмотрели всё, чтобы прохождение дистанции было комфортным для участников", — отметил директор АНО "Гонка Героев" Денис Анников.
Победителем марафонской дистанции среди мужчин с результатом 2:30:49 стал Александр Сторожев. Вторым финишировал Владимир Пономарев — 2:31:43. Замкнул тройку лидеров Дмитрий Попов, пробежав 42,2 км за 02:35:54.
Ксения Авдеева и Екатерина Родичевафинишировали дистанцию 42,2 км, взявшись за руки, с официальным временем 2:56:49. Однако победителем стала Ксения, ее чистое время — 2:56:44. Второе место заняла Екатерина, чистое время которой 2:56:46. Третьей стала Полина Жукова с результатом 2:57:52.
© Фото : Лига Героев / Кирилл НеумывакинУчастница марафона "Дорога жизни"
Участница марафона Дорога жизни - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Лига Героев / Кирилл Неумывакин
Участница марафона "Дорога жизни"
На дистанции 10 км победу среди мужчин одержал Михаил Кузьмин — 34:20. Второе место занял Алексей Зборовский— 35:42. На третьей строчке расположился Владимир Смирнов, преодолев дистанцию за 36:02. Среди женщин победителем стала Александра Бородинова — 39:37. Второе место с результатом 41:17 заняла Анастасия Бурцева. На третьем месте расположилась Александра Артебякина: ее время 43:13.
Тройка лучших на дистанции 5 км выглядит так: Василий Андреев — 16:31, Алексей Шлепков — 16:38, Вячеслав Гладков — 16:45. Результаты среди женщин были такими: Екатерина Резник — 20:01, Алиса Кубышкина — 20:17, Юлия Берг — 20:37.
На дистанции 1 км первые три места среди мужчин заняли:
  1. Егор Грунский — 3:12,
  2. Дмитрий Нагибовичев — 3:16,
  3. Игорь Емельянов — 3:18.
Среди женщин самыми быстрыми стали:
  1. Татьяна Некрылова — 3:50,
  2. Любовь Новикова — 3:54,
  3. Дарья Дитрикс — 5:19.
В этом году 75-летний Владимир Плотников и 68-летняя Надежда Шляхтинастали самыми возрастными участниками на марафонской дистанции.
 
бегЛенинградская областьСветлана ЖуроваБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
Версия 2023.1 Beta
