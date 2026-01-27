В Ленинградской области состоялся марафон "Дорога жизни"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Ленинградской области состоялся 57-й зимний марафон "Дорога жизни", приуроченный к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Устроенный 25 января забег — дань памяти мужеству, героизму жителей и защитников блокадного города в тяжелые годы войны.

"Дорога жизни" объединила около 7 000 участников, из которых почти 2 500 преодолели 42,2 км. Старт марафона и торжественная церемония открытия состоялись у мемориала "Разорванное кольцо".

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгений Гагонин, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Светлана Журова, а также директор АНО "Гонка Героев" Денис Анников.

© Фото : Лига героев Участники забега "Дорога жизни" в Ленинградской области © Фото : Лига героев Участники забега "Дорога жизни" в Ленинградской области

« "Огромная благодарность участникам! У нас много бегунов как на марафоне, так и на остальных заявленных дистанциях. Особенно радует большое количество постоянных участников. И, конечно, огромная благодарность организаторам — несмотря на мороз и сложности, этот марафон состоялся!", — поделился заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Основной маршрут забега был проложен по легендарной Дороге жизни: с западного берега Ладожского озера от мемориала "Разорванное кольцо", две железобетонные полуарки которого символизируют кольцо блокады, до мемориала "Цветок жизни", посвящённого юным героям Ленинграда.



"Несмотря на 20-градусные морозы, сразу 7 000 участников вышли на старт "Дороги жизни": ветераны и дети войны, жители блокадного Ленинграда и их потомки, звёзды спорта и профессиональные легкоатлеты со всей России — от Калининграда до Камчатки, стран ближнего и дальнего зарубежья. Как когда-то, в военные годы, Дорога жизни объединяла осаждённый город с остальным миром, так и наш старт стал важным связующим звеном между поколениями и расстояниями. Мы как организаторы предусмотрели всё, чтобы прохождение дистанции было комфортным для участников", — отметил директор АНО "Гонка Героев" Денис Анников.

Победителем марафонской дистанции среди мужчин с результатом 2:30:49 стал Александр Сторожев. Вторым финишировал Владимир Пономарев — 2:31:43. Замкнул тройку лидеров Дмитрий Попов, пробежав 42,2 км за 02:35:54.

Ксения Авдеева и Екатерина Родичевафинишировали дистанцию 42,2 км, взявшись за руки, с официальным временем 2:56:49. Однако победителем стала Ксения, ее чистое время — 2:56:44. Второе место заняла Екатерина, чистое время которой 2:56:46. Третьей стала Полина Жукова с результатом 2:57:52.

© Фото : Лига Героев / Кирилл Неумывакин Участница марафона "Дорога жизни" © Фото : Лига Героев / Кирилл Неумывакин Участница марафона "Дорога жизни"

На дистанции 10 км победу среди мужчин одержал Михаил Кузьмин — 34:20. Второе место занял Алексей Зборовский— 35:42. На третьей строчке расположился Владимир Смирнов, преодолев дистанцию за 36:02. Среди женщин победителем стала Александра Бородинова — 39:37. Второе место с результатом 41:17 заняла Анастасия Бурцева. На третьем месте расположилась Александра Артебякина: ее время 43:13.

Тройка лучших на дистанции 5 км выглядит так: Василий Андреев — 16:31, Алексей Шлепков — 16:38, Вячеслав Гладков — 16:45. Результаты среди женщин были такими: Екатерина Резник — 20:01, Алиса Кубышкина — 20:17, Юлия Берг — 20:37.

На дистанции 1 км первые три места среди мужчин заняли:

Егор Грунский — 3:12, Дмитрий Нагибовичев — 3:16, Игорь Емельянов — 3:18.

Среди женщин самыми быстрыми стали:

Татьяна Некрылова — 3:50, Любовь Новикова — 3:54, Дарья Дитрикс — 5:19.