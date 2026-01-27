Рейтинг@Mail.ru
Винисиус может покинуть "Реал", если ему не увеличат зарплату, пишут СМИ
Футбол
 
10:23 27.01.2026
Винисиус может покинуть "Реал", если ему не увеличат зарплату, пишут СМИ
Винисиус может покинуть "Реал", если ему не увеличат зарплату, пишут СМИ
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть футбольный клуб, если по новому контракту не будет получать 30 миллионов евро в год, сообщает El Nacional.
https://ria.ru/20260122/real-2069648927.html
Винисиус может покинуть "Реал", если ему не увеличат зарплату, пишут СМИ

El Nacional: Винисиус может покинуть "Реал", если ему не увеличат зарплату

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть футбольный клуб, если по новому контракту не будет получать 30 миллионов евро в год, сообщает El Nacional.
Ранее издание сообщало, что 25-летний игрок заявил своему окружению о желании покинуть "Реал" на фоне критики болельщиков команды.
По информации источника, Винисиус может остаться в клубе, если по новому контракту он станет самым высокооплачиваемым игроком "сливочных". Сообщается, что бразилец поставил ультиматум руководству и потребовал принять решение по новому контракту до апреля. Одним из претендентов на футболиста называется французский "Пари Сен-Жермен".
Винисиус выступает за "Реал" с лета 2018 года, его действующее соглашение истекает летом 2027 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
