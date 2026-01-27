Винисиус может покинуть "Реал", если ему не увеличат зарплату, пишут СМИ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть футбольный клуб, если по новому контракту не будет получать 30 миллионов евро в год, сообщает El Nacional.
Ранее издание сообщало, что 25-летний игрок заявил своему окружению о желании покинуть "Реал" на фоне критики болельщиков команды.
По информации источника, Винисиус может остаться в клубе, если по новому контракту он станет самым высокооплачиваемым игроком "сливочных". Сообщается, что бразилец поставил ультиматум руководству и потребовал принять решение по новому контракту до апреля. Одним из претендентов на футболиста называется французский "Пари Сен-Жермен".
Винисиус выступает за "Реал" с лета 2018 года, его действующее соглашение истекает летом 2027 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
