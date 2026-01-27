Апелляционный суд оставил в силе 28-летний срок бойцу ММА Ахьядову

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Апелляционный военный суд оставил в силе 28-летний срок лишения свободы бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову по обвинению в убийстве инспектора МАДИ в московском парке "Зарядье" и ряду других статей, в том числе о терроризме, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.