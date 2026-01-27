Рейтинг@Mail.ru
05:20 27.01.2026
Апелляционный суд оставил в силе 28-летний срок бойцу ММА Ахьядову
Апелляционный суд оставил в силе 28-летний срок бойцу ММА Ахьядову
происшествия, россия, москва, зарядье, мади
Происшествия, Россия, Москва, Зарядье, МАДИ
Боец смешанных единоборств ММА Ламберд Ахьядов, арестованный по подозрению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции в центре Москвы, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве
Боец смешанных единоборств ММА Ламберд Ахьядов, арестованный по подозрению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции в центре Москвы, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Апелляционный военный суд оставил в силе 28-летний срок лишения свободы бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову по обвинению в убийстве инспектора МАДИ в московском парке "Зарядье" и ряду других статей, в том числе о терроризме, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
"Апелляционный суд оставил срок отбытия наказания без изменения", - сказал защитник.
Он отметил, что суд внес незначительные изменения в приговор Ахьядову, сократив ему срок ограничения свободы после отбытия наказания.
По данным следствия, в канун нового 2023 года в парке "Зарядье" в центре Москвы Ахьядов собирался устроить теракт - убить сотрудника полиции, отобрать у него оружие и начать стрелять по людям. Мужчина с ножом напал на сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), нанес не менее 15 ударов, из-за чего тот скончался. У инспектора не было пистолета, поэтому замысел Ахьядова сорвался, его при активном сопротивлении задержали правоохранители.
Обвиняемый, как считают следователи, состоял в террористической группировке ИГ* (запрещена в РФ).
* Запрещенная в России террористическая организация
ПроисшествияРоссияМоскваЗарядьеМАДИ
 
