Пилот "Ред Булл" Хаджар разбил болид на тестовых заездах

Инцидент произошел в последний час заезда, проходившего в условиях мокрой трассы. Как сообщает RacingNews365, Хаджар попал в аварию на 14-м повороте, повредив заднюю часть автомобиля, которая застряла в защитном барьере. Сам пилот не пострадал.