Пилот "Ред Булл" Хаджар разбил болид на тестовых заездах
Формула-1
 
20:24 27.01.2026
Пилот "Ред Булл" Хаджар разбил болид на тестовых заездах
Пилот "Ред Булл" Хаджар разбил болид на тестовых заездах
Французский пилот "Ред Булл" Исак Хаджар разбил болид в конце второго дня тестовых заездов сезона "Формулы-1" 2026 года в Барселоне, сообщает RacingNews365. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Новости
авто, макс ферстаппен, спорт
Формула-1, Авто, Макс Ферстаппен, Спорт
Пилот "Ред Булл" Хаджар разбил болид на тестовых заездах

Пилот "Ред Булл" Хаджар разбил болид на тестовых заездах в Барселоне

Пилот "Ред Булл" Исак Хаджар
Пилот Ред Булл Исак Хаджар
© Фото : Соцсети спортсмена
Пилот "Ред Булл" Исак Хаджар. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Французский пилот "Ред Булл" Исак Хаджар разбил болид в конце второго дня тестовых заездов сезона "Формулы-1" 2026 года в Барселоне, сообщает RacingNews365.
Инцидент произошел в последний час заезда, проходившего в условиях мокрой трассы. Как сообщает RacingNews365, Хаджар попал в аварию на 14-м повороте, повредив заднюю часть автомобиля, которая застряла в защитном барьере. Сам пилот не пострадал.
Авария стала первой для 21-летнего пилота в составе "Ред Булл". В сезоне-2026 Хаджар станет напарником четырехкратного чемпиона "Формулы-1" нидерландца Макса Ферстаппена. Ранее француз выступал за "Рейсинг Буллз".
Пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен и спортивный консультант Ред Булл Хельмут Марко (справа налево) - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Ред Булл" и Марко принесли извинения за обвинения, повлекшие травлю пилота
1 декабря 2025, 16:14
 
Формула-1АвтоМакс ФерстаппенСпорт
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
