Пилот "Ред Булл" Хаджар разбил болид на тестовых заездах
Французский пилот "Ред Булл" Исак Хаджар разбил болид в конце второго дня тестовых заездов сезона "Формулы-1" 2026 года в Барселоне, сообщает RacingNews365. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
