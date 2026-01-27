https://ria.ru/20260127/spartak-2070607056.html
Футболист "Спартака" покинул расположение клуба на сборах в ОАЭ
Футболист московского "Спартака" Илья Самошников по медицинским причинам покинул тренировочный лагерь "красно-белых" в ОАЭ, сообщается на сайте команды. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Футболист московского "Спартака" Илья Самошников по медицинским причинам покинул тренировочный лагерь "красно-белых" в ОАЭ, сообщается на сайте команды.
Самошников, перешедший в "Спартак" из "Локомотива" летом 2025 года, продолжит подготовку к весенней части сезона в Москве. После выполнения комплекса необходимых процедур защитник вернется в ОАЭ к матчу с армянским "Пюником", который намечен на 3 февраля.
Отмечается, что после выступления на Кубке африканских наций и отпуска к "Спартаку" присоединились Кристофер Ву и Тео Бонгонда. Также с командой впервые тренировался новичок "красно-белых" Владислав Саусь, ранее перешедший в столичный клуб из калининградской "Балтики".
В рамках второго тренировочного сбора "Спартак" проведет еще два товарищеских матча - с китайским "Далянем" (7 февраля) и с казахстанской "Астаной" (10 февраля).