Футболист "Спартака" покинул расположение клуба на сборах в ОАЭ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Футболист московского "Спартака" Илья Самошников по медицинским причинам покинул тренировочный лагерь "красно-белых" в ОАЭ, сообщается на сайте команды.

Самошников, перешедший в "Спартак" из "Локомотива" летом 2025 года, продолжит подготовку к весенней части сезона в Москве. После выполнения комплекса необходимых процедур защитник вернется в ОАЭ к матчу с армянским "Пюником", который намечен на 3 февраля.

Отмечается, что после выступления на Кубке африканских наций и отпуска к "Спартаку" присоединились Кристофер Ву и Тео Бонгонда. Также с командой впервые тренировался новичок "красно-белых" Владислав Саусь, ранее перешедший в столичный клуб из калининградской "Балтики".