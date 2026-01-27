Рейтинг@Mail.ru
Обладатель Кубка Гагарина Провольнев выбыл до конца сезона
00:57 27.01.2026
Обладатель Кубка Гагарина Провольнев выбыл до конца сезона
Обладатель Кубка Гагарина Провольнев выбыл до конца сезона
Российский защитник московского ЦСКА Владислав Провольнев выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщил главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
хоккей
спорт
владислав провольнев
клим костин
игорь никитин
цска
северсталь
авангард
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российский защитник московского ЦСКА Владислав Провольнев выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщил главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Никитин.
Провольнев получил повреждение 15 января в выездном матче против омского "Авангарда" (1:2), проведя на льду чуть более 9 минут. В понедельник ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 4:2.
"К сожалению, да, Провольнев выбыл до конца сезона, у нас произошел такой момент. Поэтому на флажке (Ника) Эберта подписывали. Ждем, когда он получит визу. А завтра ждем Клима Костина", - приводит слова Никитина с пресс-конференции сайт ЦСКА.
Провольнев выступает за ЦСКА с сезона-2021/22. В составе армейского клуба он дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023).
Всего в активе защитника 533 матча в КХЛ и 118 очков (38 голов + 80 передач). На протяжении карьеры он также выступал в составе московского "Спартака" и череповецкой "Северстали".
