Дро Фернандес перешел из "Барселоны" в "ПСЖ"
Дро Фернандес перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Дро Фернандес перешел из "Барселоны" в "ПСЖ"
Испанский футболист Дро Фернандес перешел из "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен", сообщается на сайте парижского клуба. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Дро Фернандес перешел из "Барселоны" в "ПСЖ"
Дро Фернандес перешел из "Барселоны" в "ПСЖ", подписав контракт до 2030 года