Дро Фернандес перешел из "Барселоны" в "ПСЖ"
Футбол
 
00:55 27.01.2026
Дро Фернандес перешел из "Барселоны" в "ПСЖ"
Дро Фернандес перешел из "Барселоны" в "ПСЖ"
Испанский футболист Дро Фернандес перешел из "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен", сообщается на сайте парижского клуба. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
https://ria.ru/20260126/futbol-2070439938.html
спорт, барселона, пари сен-жермен (псж), серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Барселона, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Дро Фернандес перешел из "Барселоны" в "ПСЖ"

Дро Фернандес перешел из "Барселоны" в "ПСЖ", подписав контракт до 2030 года

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Испанский футболист Дро Фернандес перешел из "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен", сообщается на сайте парижского клуба.
18-летний хавбек подписал контракт до 2030 года и будет выступать за клуб под номером 27.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Барселона" получила за трансфер Фернандеса 8,2 миллиона евро, что превышает сумму его отступных по контракту - 6 млн евро.
Фернандес - воспитанник "Ла Масии" и был переведен в основную команду "Барселоны" в октябре 2025 года. Он сыграл за "сине-гранатовых" 5 матчей и отдал одну результативную передачу.
Футболист с российскими корнями перейдет в "Ливерпуль" летом
Вчера, 23:52
 
