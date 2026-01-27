"Она мне как дочь!" Плющенко — честно о Трусовой, Тутберидзе и Костылевой

Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:45 27.01.2026 (обновлено: 12:48 27.01.2026)
фигурное катание
евгений плющенко
пётр гуменник
елена костылева (фигурное катание)
наталья линичук
авторы риа новости спорт
интервью риа спорт
этери тутберидзе
2026
Борис Ходоровский
Новости
евгений плющенко, пётр гуменник, елена костылева (фигурное катание), наталья линичук, авторы риа новости спорт, интервью риа спорт, этери тутберидзе, алена косторная, георгий куница
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Пётр Гуменник, Елена Костылева (фигурное катание), Наталья Линичук, Авторы РИА Новости Спорт, Интервью РИА Спорт, Этери Тутберидзе, Алена Косторная, Георгий Куница

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Борис Ходоровский
Борис Ходоровский
Все материалы
Как относиться к возвращению Александры Игнатовой (Трусовой) к Этери Тутберидзе? Последует ли за женой Макар Игнатов? Зачем находящейся не в лучшей форме Елене Костылевой участвовать в Мемориале Грушмана? Чего ждать от вернувшейся Алены Косторной и Георгия Куницы? Будет ли сальто Гном Гномыча и его отца? На все вопросы РИА Новости Спорт откровенно ответил двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко.

"Единственный косяк был на этапе Гран-при"

— В начале января вы заметили, что Костылева "в очень плохой форме". Нужен ли был ей в таком состоянии старт на Мемориале Грушмана?
— Обязательно. Без соревновательной практики участвовать в первенстве России в Саранске в начале февраля не имело бы смысла. Старт в Санкт-Петербурге рассматривали как контрольный прокат. Он был необходим для того чтобы фигуристка четко понимала, на каком уровне она сейчас находится. Короткая программа получилась хорошо, в начале произвольной были великолепно исполнены три элемента ультра-си. На вторую половину у Лены просто не хватило сил.
— Сколько времени не хватило для того, чтобы набрать форму?
— Дней 7-10. Хотя любой тренер скажет, что времени всегда мало. Ко мне Лена вернулась просто в катастрофической форме. После того как она выступила в нашем шоу "Спящая красавица", долго ее не видел. На первых тренировках увиденное не порадовало.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕлена Костылева
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Елена Костылева
— Во время чемпионата России, когда вы рассказывали о расставании со своей ученицей, подчеркнули, что не исключаете возвращения. Как оно происходило?
— Лена написала мне, поздравила с Рождеством. На шоу мы увиделись, обнялись и поняли, что расставаться не стоит. Она мне как дочка. Когда Лена написала о желании вернуться, ответил, что никуда ее и не выгонял. Вернулись к работе и продолжаем работать.
— Вернулась ли семья Костылевых в коттедж на территории академии "Ангелы Плющенко" и понадобилось ли заключать новый договор с ее родителями?
— Пока все на честном слове. У нас долгое время все и так было хорошо. И каталась Костылева, тренируясь у меня, хорошо. Единственный косяк был на этапе Гран-при России в Омске. Туда Лена приехала в хорошей форме, идеально откатала короткую программу, но с произвольной не справилась. Через такие неудачи должен пройти любой спортсмен, и родители фигуристки должны это понимать. Мы все достаточно спокойно отнеслись к результату на Мемориале Грушмана. Ведь изначально рассматривали его именно как контрольный прокат. А живет семья Костылевых в нашей олимпийской деревне, где, поверьте, созданы все условия и для спортсменов, и для их близких.
Фигуристка Александра Трусова и тренер Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Всю беременность думала - Плющенко или Тутберидзе?": исповедь Трусовой
20 января, 20:52
— На первенство России в Саранск поедете уже с серьезными задачами?
— Мы на любые соревнования едем с серьезными задачами. Другое дело, что они ставятся в зависимости от готовности фигуристов. Первенство России для Костылевой - главный старт сезона. Естественно, будем настраиваться на борьбу за самые высокие места.

"Трусовой комфортно с Тутберидзе"

— Большое впечатление на Мемориале Грушмана произвело сальто в исполнении другой вашей ученицы Любови Рубцовой, выступавшей среди взрослых. Нужны ли такие рискованные элементы в фигурном катании?
— Если мы включили сальто в постановку, значит, оно нужно. Рубцова - единственная девочка, которая сегодня в России исполняет этот элемент. Когда его впервые в мире исполнила француженка Сурия Бонали, это воспринималось как экзотика. Сегодня у девочек пока еще такое же отношение.
© Фото : сайт Федерации фигурного катания на коньках РоссииЛюбовь Рубцова
Любовь Рубцова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : сайт Федерации фигурного катания на коньках России
Любовь Рубцова
При правильных тренировках освоить сальто не так уж сложно, и этот элемент не такой уж рискованный. Сам хочу его освоить, чтобы демонстрировать в шоу. У нас работают хорошие тренеры по акробатике, которые показали на собственном примере шикарный уровень. Уже пять девочек из нашей академии на тренировках делают сальто. Думаю даже своего Санька готовить к исполнению этого элемента.
— Большой резонанс вызвало возвращение Трусовой к Тутберидзе, а также ее желание объявить тренером еще и вас. Как это отразится на Макаре Игнатове?
— Пока жду. Они ведь неразлучная пара, а ездить из Горок в Ясенево каждый день невозможно. К решению Саши отношусь с пониманием. Она вернулась к тренеру, с которой долго работала и с которой ей комфортно. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес.
© РИА НовостиАлександра Трусова и Этери Тутберидзе
Александра Трусова и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости
Александра Трусова и Этери Тутберидзе
— Живут-то Александра и Макар в вашей олимпийской деревне?
— Апартаменты не сдали, но с учетом планов возвращения Саши в спорт, думаю, они переедут поближе к академии Тутберидзе.
— О переходе в "Ангелы Плющенко" объявили Косторная и Куница. Вы будете тренировать парников?
— Ребята продолжат тренироваться у своего тренера Сергея Рослякова, который будет приезжать к нам на базу. Привлечем при необходимости и других специалистов. Сам буду работать с Аленой и Георгием над пркуницаыжками. В парные элементы лезть не рискну. Мне это не нужно, да и не интересно.
— Можно ли ожидать, что мы увидим параллельный тройной аксель в исполнении Косторной и Куницы?
— Пока рано говорить о прыжковом контенте этой пары. Еще даже не видел ребят, которые в начале января выступали в шоу. Не знаю, в какой они форме, как тренируются, есть ли желание и кураж, чтобы освоить что-то новое. На словах они готовы. Посмотрим, как будет на деле.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлена Косторная и Георгий Куница
Алена Косторная и Георгий Куница - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Алена Косторная и Георгий Куница
— Будут ли в академии и другие спортивные пары? И рассматриваете ли вы расширение танцевальной группы, с которой работает Наталья Линичук?
— Планов много, и в том числе, по развитию отделений танцев и спортивных пар. Будем идти шаг за шагом. У нас уже льда не хватает, и нужно строить еще одну ледовую арену. Много детей, много одиночников, которые уже готовы выйти на серьезный уровень.
— В 2006 году вы стали олимпийским чемпионом в Турине. Через 20 лет на Олимпиаде в Италии выступит Петр Гуменник. Какой совет вы бы дали ему?
— На Мемориале Грушмана посмотрел только короткую программу в исполнении Гуменника. Советовать даже с учетом опыта участия в четырех Олимпиадах ничего не буду. И без меня советчиков хватает. Хочу просто пожелать Петру, к которому отношусь с огромным уважением, удачи.
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоПётр ГуменникЕлена Костылева (фигурное катание)Наталья ЛиничукАвторы РИА Новости СпортИнтервью РИА СпортЭтери ТутберидзеАлена КосторнаяГеоргий Куница
 
Версия 2023.1 Beta
