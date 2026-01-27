Рейтинг@Mail.ru
Число российских участников Олимпиады-2026 выросло до 13
27.01.2026
Число российских участников Олимпиады-2026 выросло до 13
Число российских участников Олимпиады-2026 выросло до 13
Российские саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова получили приглашения на Олимпийские игры — 2026
спорт, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, юлия плешкова, павел репилов, санный спорт , конькобежный спорт
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Юлия Плешкова, Павел Репилов, Санный спорт , Конькобежный спорт
На ОИ-2026 выступят саночники Олесик и Репилов и горнолыжники Ефимов и Плешкова

© Фото : Федерация санного спорта России/TelegramCпортсменка сборной России по санному спорту Дарья Олесик
Cпортсменка сборной России по санному спорту Дарья Олесик - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Федерация санного спорта России/Telegram
Cпортсменка сборной России по санному спорту Дарья Олесик. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова получили приглашения на Олимпийские игры — 2026, сообщил Международный олимпийский комитет.
Олесик 21 год, она — чемпионка России 2024 года в спринте. Репилову — 25, он чемпион и серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСаночник Павел Репилов
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Саночник Павел Репилов. Архивное фото
Ефимову 29 лет. Он стал победителем зимней Универсиады 2019 года в слаломе. Плешковой — 28, она двукратная чемпионка России и двукратный призер зимних Универсиад.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГорнолыжница Юлия Плешкова
Горнолыжница Юлия Плешкова (Россия) - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Горнолыжница Юлия Плешкова. Архивное фото
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Ранее приглашения на них приняли:
— фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян;
— лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева;
— ски-альпинист Никита Филиппов;
— шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова;
— конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.
Таким образом, там должны выступить уже 13 российских спортсменов.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Российским конькобежкам на Олимпиаде будет непросто, считает Журова
27 января, 16:17
 
