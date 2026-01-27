https://ria.ru/20260127/mok-2070648437.html
Число российских участников Олимпиады-2026 выросло до 13
Число российских участников Олимпиады-2026 выросло до 13
Российские саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова получили приглашения на Олимпийские игры — 2026, сообщил... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Число российских участников Олимпиады-2026 выросло до 13
На ОИ-2026 выступят саночники Олесик и Репилов и горнолыжники Ефимов и Плешкова