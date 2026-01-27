"Краснодар" обыграл "Елимай" в товарищеском матче

https://ria.ru/20260127/krasnodar-2070614120.html
"Краснодар" обыграл казахстанский футбольный клуб "Елимай" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Дубае (ОАЭ). РИА Новости Спорт, 27.01.2026
