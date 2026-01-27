Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" обыграл "Елимай" в товарищеском матче
17:58 27.01.2026
"Краснодар" обыграл "Елимай" в товарищеском матче
"Краснодар" обыграл казахстанский футбольный клуб "Елимай" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Дубае (ОАЭ). РИА Новости Спорт, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Краснодар" обыграл казахстанский футбольный клуб "Елимай" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Дубае (ОАЭ).
Встреча завершилась со счетом 2:1. У победителей отличился Казбек Мукаилов (4-я минута) и Ефим Буркин (76). У казахстанского клуба мяч забил Жан-Али Пайруз (57).
Встречей с "Елимаем" завершился первый зимний сбор "быков". После короткого восстановительного занятия команда переедет в Абу-Даби, где примет участие в Зимнем Кубке РПЛ и сыграет с петербургским "Зенитом" и с московскими ЦСКА и "Динамо".
Клуб "Елимай" был основан четыре года назад и в прошлом сезоне добился наивысшего успеха, заняв четвертое место в чемпионате Казахстана. "Краснодар" ушел на зимний перерыв на первом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 40 очков в 18 турах.
