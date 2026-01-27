Плющенко признал "косяк" в работе с Костылевой

«

"Ко мне Лена вернулась просто в катастрофической форме. После того, как она выступила в нашем шоу "Спящая красавица", долго ее не видел. На первых тренировках увиденное не порадовало, - рассказал специалист, отметив, что возвращение Костылевой в его группу стало логичным. - Лена написала мне, поздравила с Рождеством. На шоу мы увиделись, обнялись и поняли, что расставаться не стоит. Она мне как дочка. Когда Лена написала о желании вернуться, ответил, что никуда ее и не выгонял. Вернулись к работе и продолжаем работать".