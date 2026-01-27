Плющенко признал "косяк" в работе с Костылевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что они с фигуристкой Еленой Костылевой допустили только одну существенную ошибку на соревнованиях.
В декабре Плющенко прекратил работу с 14-летней Костылевой из-за вмешательства ее мамы Ирины в тренировочный процесс. Фигуристка начала работу с тренером Софьей Федченко, но спустя около двух недель возобновила тренировки у Плющенко. В январе Костылева заняла девятое место на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге в юниорском разряде.
"Без соревновательной практики участвовать в первенстве России в Саранске в начале февраля не имело бы смысла. Старт в Санкт-Петербурге рассматривали как контрольный прокат. Он был необходим для того, чтобы фигуристка четко понимала, на каком уровне она сейчас находится. Короткая программа получилась хорошо, в начале произвольной были великолепно исполнены три элемента ультра-си. На вторую половину у Лены просто не хватило сил", - сказал Плющенко.
Тренер заметил, что в совместной работе они с Костылевой ошиблись на соревнованиях лишь раз. "Единственный косяк был на этапе Гран-при России в Омске. Туда Лена приехала в хорошей форме, идеально откатала короткую программу, но с произвольной не справилась. Через такие неудачи должен пройти любой спортсмен, и родители фигуристки должны это понимать", - поделился он.
"Ко мне Лена вернулась просто в катастрофической форме. После того, как она выступила в нашем шоу "Спящая красавица", долго ее не видел. На первых тренировках увиденное не порадовало, - рассказал специалист, отметив, что возвращение Костылевой в его группу стало логичным. - Лена написала мне, поздравила с Рождеством. На шоу мы увиделись, обнялись и поняли, что расставаться не стоит. Она мне как дочка. Когда Лена написала о желании вернуться, ответил, что никуда ее и не выгонял. Вернулись к работе и продолжаем работать".
