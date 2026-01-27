Рейтинг@Mail.ru
Плющенко признал "косяк" в работе с Костылевой - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:13 27.01.2026 (обновлено: 13:19 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/kostyleva-2070528147.html
Плющенко признал "косяк" в работе с Костылевой
Плющенко признал "косяк" в работе с Костылевой - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Плющенко признал "косяк" в работе с Костылевой
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что они с фигуристкой Еленой Костылевой допустили только одну существенную ошибку РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T13:13:00+03:00
2026-01-27T13:19:00+03:00
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002500228_0:28:650:395_1920x0_80_0_0_8f746429c6870ef34ebb3b2a728e356c.jpg
https://ria.ru/20260126/trusova-2070307475.html
https://ria.ru/20260127/kostornaja-2070467106.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002500228_44:0:620:432_1920x0_80_0_0_0cb1d53ef2ef53bc2b0cfe6a82ff9635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание)
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание)
Плющенко признал "косяк" в работе с Костылевой

Плющенко признал свой "косяк" в работе с Еленой Костылевой

© Фото : KOMAROVA_JULIAЕлена Костылева
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : KOMAROVA_JULIA
Елена Костылева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что они с фигуристкой Еленой Костылевой допустили только одну существенную ошибку на соревнованиях.
В декабре Плющенко прекратил работу с 14-летней Костылевой из-за вмешательства ее мамы Ирины в тренировочный процесс. Фигуристка начала работу с тренером Софьей Федченко, но спустя около двух недель возобновила тренировки у Плющенко. В январе Костылева заняла девятое место на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге в юниорском разряде.
«
"Без соревновательной практики участвовать в первенстве России в Саранске в начале февраля не имело бы смысла. Старт в Санкт-Петербурге рассматривали как контрольный прокат. Он был необходим для того, чтобы фигуристка четко понимала, на каком уровне она сейчас находится. Короткая программа получилась хорошо, в начале произвольной были великолепно исполнены три элемента ультра-си. На вторую половину у Лены просто не хватило сил", - сказал Плющенко.
Александра Игнатова (Трусова) - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
26 января, 12:47
Тренер заметил, что в совместной работе они с Костылевой ошиблись на соревнованиях лишь раз. "Единственный косяк был на этапе Гран-при России в Омске. Туда Лена приехала в хорошей форме, идеально откатала короткую программу, но с произвольной не справилась. Через такие неудачи должен пройти любой спортсмен, и родители фигуристки должны это понимать", - поделился он.
«
"Ко мне Лена вернулась просто в катастрофической форме. После того, как она выступила в нашем шоу "Спящая красавица", долго ее не видел. На первых тренировках увиденное не порадовало, - рассказал специалист, отметив, что возвращение Костылевой в его группу стало логичным. - Лена написала мне, поздравила с Рождеством. На шоу мы увиделись, обнялись и поняли, что расставаться не стоит. Она мне как дочка. Когда Лена написала о желании вернуться, ответил, что никуда ее и не выгонял. Вернулись к работе и продолжаем работать".
Полностью интервью с Евгением Плющенко читайте на сайте РИА Новости.
Алена Косторная и Георгий Куница - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Плющенко рассказал, кто будет тренировать Косторную и Куницу
27 января, 08:36
 
Фигурное катаниеСпортЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ньюкасл
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    ФК Копенгаген
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Бавария
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Олимпиакос
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Челси
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Карабах
    6
    0
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Тоттенхэм
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Марсель
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Галатасарай
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Аталанта
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Вильярреал
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Рейнджерс
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Филадельфия
    5
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала