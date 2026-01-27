Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" обыграл "Трактор" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Хоккей
 
19:17 27.01.2026
"Металлург" обыграл "Трактор" в матче КХЛ
"Металлург" обыграл "Трактор" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 27.01.2026
"Металлург" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

"Металлург" четвертый раз за сезон победил "Трактор" в КХЛ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Макар Хабаров (16-я минута), Дерек Барак (36) и Никита Михайлис (50). У "Трактора" отличились Александр Рыков (20) и Григорий Дронов (25).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
27 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Металлург Мг
3 : 2
Трактор
15:56 • Макар Хабаров
(Даниил Вовченко, Сергей Толчинский)
15:23 • Дерек Барак
(Владимир Ткачев)
09:31 • Никита Михайлис
(Руслан Исхаков, Александр Петунин)
19:33 • Александр Рыков
(Михаил Григоренко, Андрей Прибыльский)
04:30 • Григорий Дронов
(Джошуа Ливо, Логан Дэй)
"Металлург" четвертый раз по ходу сезона обыграл "Трактор", счет в очных противостояниях команд в текущем чемпионате стал 4-0. Нападающий "Металлурга" Даниил Вовченко записал на свой счет результативную передачу, набранное очко стало для 29-летнего форварда 300-м в КХЛ.
Магнитогорский клуб во второй раз в истории КХЛ забросил 200 и более шайб в регулярном чемпионате, после сыгранного матча в активе команды 203 гола. Клубный рекорд (212) был установлен в чемпионском для команды сезоне-2023/24.
В понедельник "Металлург" стал первым участником плей-офф КХЛ после поражения "Амура" в матче с екатеринбургским "Автомобилистом". Магнитогорский клуб возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 80 очков за 49 матчей. "Трактор" (50) располагается на седьмой позиции.
В следующем матче "Металлург" 31 января примет минское "Динамо", "Трактор" двумя днями ранее на выезде сыграет против омского "Авангарда".
