"Металлург" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Макар Хабаров (16-я минута), Дерек Барак (36) и Никита Михайлис (50). У "Трактора" отличились Александр Рыков (20) и Григорий Дронов (25).
27 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
15:56 • Макар Хабаров
(Даниил Вовченко, Сергей Толчинский)
15:23 • Дерек Барак
09:31 • Никита Михайлис
(Руслан Исхаков, Александр Петунин)
19:33 • Александр Рыков
04:30 • Григорий Дронов
(Джошуа Ливо, Логан Дэй)
"Металлург" четвертый раз по ходу сезона обыграл "Трактор", счет в очных противостояниях команд в текущем чемпионате стал 4-0. Нападающий "Металлурга" Даниил Вовченко записал на свой счет результативную передачу, набранное очко стало для 29-летнего форварда 300-м в КХЛ.
Магнитогорский клуб во второй раз в истории КХЛ забросил 200 и более шайб в регулярном чемпионате, после сыгранного матча в активе команды 203 гола. Клубный рекорд (212) был установлен в чемпионском для команды сезоне-2023/24.
В понедельник "Металлург" стал первым участником плей-офф КХЛ после поражения "Амура" в матче с екатеринбургским "Автомобилистом". Магнитогорский клуб возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 80 очков за 49 матчей. "Трактор" (50) располагается на седьмой позиции.
