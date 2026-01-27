https://ria.ru/20260127/ispanija-2070491917.html
Стало известно, где пройдет финал чемпионата мира по футболу 2030 года
Стало известно, где пройдет финал чемпионата мира по футболу 2030 года - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Стало известно, где пройдет финал чемпионата мира по футболу 2030 года
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан заявил, что финал чемпионата мира по футболу 2030 года, организованного совместно... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T11:02:00+03:00
2026-01-27T11:02:00+03:00
2026-01-27T11:03:00+03:00
футбол
спорт
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
Новости
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
Стало известно, где пройдет финал чемпионата мира по футболу 2030 года
Финал чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет в Испании