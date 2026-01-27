Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, где пройдет финал чемпионата мира по футболу 2030 года - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
11:02 27.01.2026 (обновлено: 11:03 27.01.2026)
Стало известно, где пройдет финал чемпионата мира по футболу 2030 года
Стало известно, где пройдет финал чемпионата мира по футболу 2030 года
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан заявил, что финал чемпионата мира по футболу 2030 года, организованного совместно... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Стало известно, где пройдет финал чемпионата мира по футболу 2030 года

Финал чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет в Испании

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан заявил, что финал чемпионата мира по футболу 2030 года, организованного совместно Испанией, Португалией и Марокко, состоится на территории Испании.
«
"Испания на протяжении многих лет демонстрирует доказанную организационную способность, именно она возглавит подготовку к чемпионату мира по футболу 2030 года. Финал этого чемпионата мира состоится здесь", - цитирует Лусана Mundo Deportivo.
"Это будет юбилейный чемпионат мира, потому что исполнится 100 лет с момента проведения чемпионата мира в Уругвае. Мы должны соответствовать этому уровню. Мы работаем над тем, чтобы Испания приняла лучший чемпионат мира в истории в 2030 году", - добавил глава RFEF.
Ближайший чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые пройдет с участием 48 национальных команд.
Сборная Германии по футболу 2024 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Германии не исключили бойкот ЧМ в США из-за действий Трампа
16 января, 15:27
 
