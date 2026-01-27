Игнатьев подготовил для сборной России 33 молодых футболиста, заявил Семин

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Ушедший из жизни экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев был хорошим другом, замечательным человеком и уникальным специалистом, подготовившим 33 футболистов для национальной команды, заявил РИА Новости ранее возглавлявший сборную страны и московский "Локомотив" Юрий Семин.
О смерти Игнатьева в ночь на вторник в возрасте 85 лет РИА Новости сообщила его супруга Ирина Игнатьева. Семин в 1996-1998 годах входил в тренерский штаб сборной России, которую возглавлял Игнатьев. Специалисты также много лет вместе работали в московском "Локомотиве" и киевском "Динамо".
«
"Борис Петрович Игнатьев был наш очень близкий друг и товарищ. Он был и другом футбола, и футбол понес большую потерю. Потому что так, как работал Борис Петрович в советском футболе и в российском футболе, такого уникального тренера еще не было. Это тренер, который за свою историю 33 игроков юношеской и молодежной сборной подготовил для нашей первой сборной. Я думаю, что такого рекорда уже никто не побьет", - сказал Семин.
"Борис Петрович был замечательным и справедливым человеком. Я выражаю Ире и сыну Геннадию большие соболезнования. Мы потеряли самого близкого друга и друга футбола", - добавил собеседник агентства.