Игнатьев подготовил для сборной России 33 молодых футболиста, заявил Семин
Футбол
 
14:14 27.01.2026
Игнатьев подготовил для сборной России 33 молодых футболиста, заявил Семин
Игнатьев подготовил для сборной России 33 молодых футболиста, заявил Семин - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Игнатьев подготовил для сборной России 33 молодых футболиста, заявил Семин
Ушедший из жизни экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев был хорошим другом, замечательным человеком и уникальным специалистом, подготовившим 33... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/ignatev-2070538861.html
спорт, борис игнатьев, юрий семин, вокруг спорта, сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Борис Игнатьев, Юрий Семин, Вокруг спорта, Сборная России по футболу
Игнатьев подготовил для сборной России 33 молодых футболиста, заявил Семин

Семин заявил, что Игнатьев за всю жизнь подготовил для сборной 33 футболиста

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Ушедший из жизни экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев был хорошим другом, замечательным человеком и уникальным специалистом, подготовившим 33 футболистов для национальной команды, заявил РИА Новости ранее возглавлявший сборную страны и московский "Локомотив" Юрий Семин.
О смерти Игнатьева в ночь на вторник в возрасте 85 лет РИА Новости сообщила его супруга Ирина Игнатьева. Семин в 1996-1998 годах входил в тренерский штаб сборной России, которую возглавлял Игнатьев. Специалисты также много лет вместе работали в московском "Локомотиве" и киевском "Динамо".
«
"Борис Петрович Игнатьев был наш очень близкий друг и товарищ. Он был и другом футбола, и футбол понес большую потерю. Потому что так, как работал Борис Петрович в советском футболе и в российском футболе, такого уникального тренера еще не было. Это тренер, который за свою историю 33 игроков юношеской и молодежной сборной подготовил для нашей первой сборной. Я думаю, что такого рекорда уже никто не побьет", - сказал Семин.
"Борис Петрович был замечательным и справедливым человеком. Я выражаю Ире и сыну Геннадию большие соболезнования. Мы потеряли самого близкого друга и друга футбола", - добавил собеседник агентства.
Борис Игнатьев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Вдова Игнатьева назвала причины смерти экс-главного тренера сборной России
27 января, 13:40
 
ФутболСпортБорис ИгнатьевЮрий СеминВокруг спортаСборная России по футболу
 
