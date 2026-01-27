Игнатьев подготовил для сборной России 33 молодых футболиста, заявил Семин

«

"Борис Петрович Игнатьев был наш очень близкий друг и товарищ. Он был и другом футбола, и футбол понес большую потерю. Потому что так, как работал Борис Петрович в советском футболе и в российском футболе, такого уникального тренера еще не было. Это тренер, который за свою историю 33 игроков юношеской и молодежной сборной подготовил для нашей первой сборной. Я думаю, что такого рекорда уже никто не побьет", - сказал Семин.