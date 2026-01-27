Рейтинг@Mail.ru
Вдова Игнатьева назвала причины смерти экс-главного тренера сборной России
Футбол
 
13:40 27.01.2026
Вдова Игнатьева назвала причины смерти экс-главного тренера сборной России
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер от проблем с сердцем и последствий онкологии, рассказала корреспонденту РИА Новости его... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
спорт, вокруг спорта, борис игнатьев, сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Вокруг спорта, Борис Игнатьев, Сборная России по футболу
Вдова Игнатьева назвала причины смерти экс-главного тренера сборной России

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Олег Богатов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер от проблем с сердцем и последствий онкологии, рассказала корреспонденту РИА Новости его супруга Ирина.
Тренер скончался в ночь на вторник в возрасте 85 лет.
«

"К сожалению, Бориса Петровича не стало. По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем", — заявила вдова, добавив, что дата похорон пока не определена.

Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992-1996 годах специалист входил в тренерский штаб национальной команды.
"Широкая русская душа": Колосков поделился воспоминаниями об Игнатьеве
Футбол
 
