Вдова Игнатьева назвала причины смерти экс-главного тренера сборной России
Вдова Игнатьева назвала причины смерти экс-главного тренера сборной России - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Вдова Игнатьева назвала причины смерти экс-главного тренера сборной России
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер от проблем с сердцем и последствий онкологии, рассказала корреспонденту РИА Новости его... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Вдова Игнатьева назвала причины смерти экс-главного тренера сборной России
Вдова Бориса Игнатьева назвала причиной его смерти проблемы с сердцем