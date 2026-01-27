Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Игнатьева

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева.
О смерти Игнатьева в ночь на вторник в возрасте 85 лет РИА Новости сообщила его супруга Ирина Игнатьева.
«
"Ушел из жизни заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Борис Петрович Игнатьев. Его работа оставила глубокий след в истории отечественного футбола. Под его руководством юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы 1988 года. Позже он входил в тренерский штаб национальной команды, а в 1996–1998 годах возглавлял сборную России, успешно работал со многими клубами, включая "Локомотив", "Торпедо", "Сатурн", а также ряд зарубежных команд. От всего спортивного сообщества выражаю соболезнования родным и близким Бориса Петровича, его многочисленным коллегам, воспитанникам и болельщикам", - цитирует Дегтярева пресс-служба Минспорта.
Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992-1996 годах он входил в тренерский штаб национальной команды.