Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Игнатьева - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
11:16 27.01.2026 (обновлено: 11:26 27.01.2026)
Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Игнатьева
Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Игнатьева
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главного тренера сборной России... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
спорт, борис игнатьев, михаил дегтярев, сборная россии по футболу, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Борис Игнатьев, Михаил Дегтярев, Сборная России по футболу, Вокруг спорта
Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Игнатьева

Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью тренера Бориса Игнатьева

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБорис Игнатьев
Борис Игнатьев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Борис Игнатьев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева.
О смерти Игнатьева в ночь на вторник в возрасте 85 лет РИА Новости сообщила его супруга Ирина Игнатьева.
"Ушел из жизни заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Борис Петрович Игнатьев. Его работа оставила глубокий след в истории отечественного футбола. Под его руководством юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы 1988 года. Позже он входил в тренерский штаб национальной команды, а в 1996–1998 годах возглавлял сборную России, успешно работал со многими клубами, включая "Локомотив", "Торпедо", "Сатурн", а также ряд зарубежных команд. От всего спортивного сообщества выражаю соболезнования родным и близким Бориса Петровича, его многочисленным коллегам, воспитанникам и болельщикам", - цитирует Дегтярева пресс-служба Минспорта.
Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992-1996 годах он входил в тренерский штаб национальной команды.
"Широкая русская душа": Колосков поделился воспоминаниями об Игнатьеве
10:22
 
ФутболСпортБорис ИгнатьевМихаил ДегтяревСборная России по футболуВокруг спорта
 
