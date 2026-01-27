Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Олег Богатов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер в возрасте 85 лет, сообщила РИА Новости его супруга Ирина.
"К сожалению, Бориса Петровича не стало. По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем. Дата похорон пока не определена", — сказала она.
Игнатьев в 1992-1996 годах входил в тренерский штаб сборной России, а в 1996-м, после ухода Олега Романцева, возглавил его. Под руководством специалиста команда играла в отборе на чемпионат мира — 1998, но не смогла туда пробиться, после чего Игнатьев покинул пост. С учетом товарищеских матчей при нем сборная одержала девять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.
Кроме того, Игнатьев возглавлял юношескую сборную СССР, которая выиграла чемпионат Европы — 1988, олимпийские сборные Ирака, Советского Союза, СНГ, молодежную сборную России, московское "Торпедо", подмосковный "Сатурн", саудовский "Аль-Иттихад" и китайский "Шаньдун Лунэн", работал ассистентом в московском и киевском "Динамо", "Сатурне" и московском "Локомотиве". С 2013 по 2018 год был вице-президентом "Торпедо".