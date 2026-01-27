Рейтинг@Mail.ru
Абрахам перешел в "Астон Виллу" из "Бешикташа"
Футбол
 
21:58 27.01.2026
Абрахам перешел в "Астон Виллу" из "Бешикташа"
Абрахам перешел в "Астон Виллу" из "Бешикташа" - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Абрахам перешел в "Астон Виллу" из "Бешикташа"
Нападающий Тэмми Абрахам перешел в "Астон Виллу" из турецкого "Бешикташа", сообщается на сайте английского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
англия
Абрахам перешел в "Астон Виллу" из "Бешикташа"

Футболист сборной Англии Абрахам перешел в "Астон Виллу" из "Бешикташа"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нападающий Тэмми Абрахам перешел в "Астон Виллу" из турецкого "Бешикташа", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Информации о сроке соглашения с 28-летним английским форвардом и сумме трансфера не приводится. Transfermarkt оценивает футболиста в 14 млн евро.
В понедельник "Бешикташ" активировал опцию выкупа арендованного у итальянской "Ромы" Абрахама за 13 миллионов евро. Нападающий выступал за турецкую команду с июля 2025 года.
Абрахам является воспитанником английского "Челси", в составе которого стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Нападающий выступал за "Астон Виллу" на правах аренды в сезоне-2018/19, сыграв 40 матчей и забив 26 мячей. Также Абрахам играл за итальянские "Рому", с которой выиграл Лигу конференций, и "Милан", клубы Чемпионшипа "Бристоль Сити" и "Суонси Сити". В активе форварда 11 матчей и 3 гола за сборную Англии.
"Астон Вилла" с 46 очками занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Иван Саввиди - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Я раздавлен": Саввиди назвал смертельное ДТП с фанатами ПАОКа трагедией
27 января, 19:45
 
