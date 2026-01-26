https://ria.ru/20260126/turnir-2070246802.html
Действующая чемпионка Australian Open выбыла в четвертом раунде турнира
Американка Мэдисон Киз проиграла соотечественнице Джессике Пегуле в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Действующая чемпионка Australian Open Киз выбыла в четвертом раунде турнира