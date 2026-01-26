Рейтинг@Mail.ru
Действующая чемпионка Australian Open выбыла в четвертом раунде турнира
Теннис
 
07:40 26.01.2026
Действующая чемпионка Australian Open выбыла в четвертом раунде турнира
Американка Мэдисон Киз проиграла соотечественнице Джессике Пегуле в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Действующая чемпионка Australian Open выбыла в четвертом раунде турнира

Американская теннисистка Мэдисон Киз
Американская теннисистка Мэдисон Киз. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Американка Мэдисон Киз проиграла соотечественнице Джессике Пегуле в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу шестой ракетки мира, действующая чемпионка Australian Open Киз идет девятой в мировом рейтинге. Обе теннисистки посеяны на турнире под соответствующими номерами. Матч продолжался 1 час 18 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
26 января 2026 • начало в 03:45
Завершен
Джессика Пегула
2 : 06:36:4
Мэдисон Киз
Календарь Турнирная таблица История встреч
За выход в полуфинал первого в сезоне турнира Большого шлема Пегула поспорит с победительницей матча между китаянкой Ван Синьюй и американкой Амандой Анисимовой (4-й номер посева).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Россияне впервые за 8 лет не вышли в 1/4 финала Australian Open в одиночке
25 января, 15:45
 
Теннис
 
