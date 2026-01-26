https://ria.ru/20260126/spartak-2070334315.html
"Спартак" объявил о переходе Сауся
Полузащитник калининградской "Балтики" Владислав Саусь стал игроком "Спартака", сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
