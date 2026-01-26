Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" объявил о переходе Сауся
Футбол
 
14:36 26.01.2026
"Спартак" объявил о переходе Сауся
"Спартак" объявил о переходе Сауся
"Спартак" объявил о переходе Сауся
Полузащитник калининградской "Балтики" Владислав Саусь стал игроком "Спартака", сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
оаэ, россия, трансферы в рпл, владислав саусь, спартак москва, балтика, зенит
ОАЭ, Россия, Трансферы в РПЛ, Владислав Саусь, Спартак Москва, Балтика, Зенит, Футбол
"Спартак" объявил о переходе Сауся

Футболист Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

Владислав Саусь
Владислав Саусь - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Владислав Саусь. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Полузащитник калининградской "Балтики" Владислав Саусь стал игроком "Спартака", сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
Срок соглашения с Саусем рассчитан на 4,5 года. Он будет выступать за "Спартак" под 17-м номером и присоединится к команде на сборах в ОАЭ.
Саусю 22 года. Он является воспитанником петербургского "Зенита". В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей за "Балтику", в которых забил один гол - в ворота "Спартака" в игре второго тура чемпионата России.
Стадион Галатасарая - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Зенит" борется с двумя английскими клубами за футболиста "Галатасарая"
25 января, 09:55
 
Футбол ОАЭ Россия Трансферы в РПЛ Владислав Саусь Спартак Москва Балтика Зенит
 
