"Спартак" обменял канадского хоккеиста Тодда в "Ак Барс" на двух игроков - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Хоккей
Хоккей
 
00:53 26.01.2026
"Спартак" обменял канадского хоккеиста Тодда в "Ак Барс" на двух игроков
хоккей
спорт
артемий князев
брэндон биро
ак барс
спартак (москва)
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
"Спартак" обменял канадского хоккеиста Тодда в "Ак Барс" на двух игроков

Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Москва)
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Канадский нападающий Нэйтан Тодд перешел из московского "Спартака" в казанский "Ак Барс" в результате обмена, сообщается в Telegram-канале столичного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В обмен на Тодда "Спартак" получил защитника 25-летнего российского защитника Артемия Князева и 27-летнего канадского нападающего Брэндона Биро.
Тодду 30 лет. Он выступает в КХЛ с лета 2024 года и ранее представлял уфимский "Салават Юлаев". Всего в его активе 116 матчей и 93 очка (29 голов + 64 передачи) в КХЛ.
Князев за карьеру в КХЛ провел 88 матчей в составе "Ак Барса", набрав 14 очков (4+10). С 2019 по 2024 год выступал в североамериканских лигах, дебютировав в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Сан-Хосе Шаркс" и набрав 61 очко (12+49) за 141 игру в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Биро набрал 10 очков (1+9) за 33 матча в составе "Ак Барса", а также провел 6 матчей (2+0) в НХЛ за "Баффало Сейбрз" и набрал 174 очка (52+122) за 227 игр в АХЛ.
Форвард сборной России по хоккею Андрей Локтионов - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
СКА обменял чемпиона мира в "Сибирь"
25 января, 18:46
25 января, 18:46
 
Хоккей
 
