"Спартак" обменял канадского хоккеиста Тодда в "Ак Барс" на двух игроков
"Спартак" обменял канадского хоккеиста Тодда в "Ак Барс" на двух игроков - 26.01.2026
"Спартак" обменял канадского хоккеиста Тодда в "Ак Барс" на двух игроков
Канадский нападающий Нэйтан Тодд перешел из московского "Спартака" в казанский "Ак Барс" в результате обмена, сообщается в Telegram-канале столичного клуба... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
хоккей
спорт
артемий князев
брэндон биро
ак барс
спартак (москва)
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
