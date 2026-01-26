Рейтинг@Mail.ru
Стали известны составы команд Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года
18:39 26.01.2026
Стали известны составы команд Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года
Стали известны составы команд Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года
Стали известны полные составы команд-участниц Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года, сообщается на официальном сайте соревнований. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
баскетбол
спорт
андрей зубков
никита михайловский
московский авиационный институт
автодор
втб арена
андрей воронцевич
баскетбол
Баскетбол, Андрей Зубков, Никита Михайловский, Московский авиационный институт, Автодор, ВТБ Арена, Андрей Воронцевич, Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Зенит (Санкт-Петербург), УНИКС, Единая Лига ВТБ
Стали известны составы команд Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года

Стали известны полные составы команд Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стали известны полные составы команд-участниц Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года, сообщается на официальном сайте соревнований.
В понедельник лига объявила, что по четыре российских и иностранных баскетболиста получили wild card для участия в матче.
Полный состав команды "Звезды России" выглядит следующим образом: Георгий Жбанов, Андрей Мартюк, Андрей Воронцевич (все - "Зенит"), Всеволод Ищенко, Антон Квитковских (оба - "Локомотив-Кубань"), Алексей Швед, Дмитрий Кулагин (оба - УНИКС), Глеб Фирсов ("Парма"), Тимофей Герасимов ("Уралмаш"), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Никита Михайловский ("Самара") и Никита Курбанов (ЦСКА).
За "Звезд мира" сыграют: Джейлен Адамс, Террелл Картер, Брэндан Адамс (все - "Парма"), Патрик Миллер, Винс Хантер, (оба - "Локомотив-Кубань"), Маркус Бингэм, Джален Рэйнольдс (оба - УНИКС), Ален Хаджибегович ("Автодор"), Мело Тримбл (ЦСКА), Трент Фрэйзер ("Зенит"), Гарретт Нэвелс ("Уралмаш") и Данило Тасич ("Енисей")
Матч звезд 2026 года пройдет на московской "ВТБ Арене" 15 февраля.
Самый молодой игрок в истории Единой лиги ВТБ сыграл за "Реал"
24 января, 23:57
 
Баскетбол
 
