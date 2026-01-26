Стали известны составы команд Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Стали известны полные составы команд-участниц Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года, сообщается на официальном сайте соревнований.
В понедельник лига объявила, что по четыре российских и иностранных баскетболиста получили wild card для участия в матче.
Полный состав команды "Звезды России" выглядит следующим образом: Георгий Жбанов, Андрей Мартюк, Андрей Воронцевич (все - "Зенит"), Всеволод Ищенко, Антон Квитковских (оба - "Локомотив-Кубань"), Алексей Швед, Дмитрий Кулагин (оба - УНИКС), Глеб Фирсов ("Парма"), Тимофей Герасимов ("Уралмаш"), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Никита Михайловский ("Самара") и Никита Курбанов (ЦСКА).
За "Звезд мира" сыграют: Джейлен Адамс, Террелл Картер, Брэндан Адамс (все - "Парма"), Патрик Миллер, Винс Хантер, (оба - "Локомотив-Кубань"), Маркус Бингэм, Джален Рэйнольдс (оба - УНИКС), Ален Хаджибегович ("Автодор"), Мело Тримбл (ЦСКА), Трент Фрэйзер ("Зенит"), Гарретт Нэвелс ("Уралмаш") и Данило Тасич ("Енисей")
Матч звезд 2026 года пройдет на московской "ВТБ Арене" 15 февраля.
