Теннис
 
12:51 26.01.2026 (обновлено: 13:03 26.01.2026)
Швентек вышла в четвертьфинал Australian Open
Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче четвертого круга Швёнтек (2-й номер посева) обыграла 168-ю ракетку мира австралийку Мэддисон Инглис со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.
В четвертьфинале Швёнтек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (5).
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
26 января 2026 • начало в 11:15
Завершен
Мэддисон Инглис
0 : 20:63:6
Ига Швентек
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнКазахстанAustralian OpenИга ШвентекМэддисон ИнглисЕлена Рыбакина
 
