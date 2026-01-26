https://ria.ru/20260126/rybakina-2070261090.html
Рыбакина во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open
Рыбакина во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Рыбакина во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла бельгийку Элизе Мертенс в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T09:54:00+03:00
2026-01-26T09:54:00+03:00
2026-01-26T09:54:00+03:00
теннис
спорт
australian open
елена рыбакина
элиз мертенс
мэддисон инглис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900492543_0:0:2173:1223_1920x0_80_0_0_3dc084f403c50fc217b6b8600db282f2.jpg
https://ria.ru/20260126/anisimova-2070248082.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900492543_0:0:2173:1630_1920x0_80_0_0_b64402312449aa3c47a050beaff08f61.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, australian open, елена рыбакина, элиз мертенс, мэддисон инглис
Теннис, Спорт, Australian Open, Елена Рыбакина, Элиз Мертенс, Мэддисон Инглис
Рыбакина во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open
Пятая ракетка мира Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open