Рыбакина во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open
Теннис
 
09:54 26.01.2026
Рыбакина во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла бельгийку Элизе Мертенс в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису
теннис
спорт
australian open
елена рыбакина
элиз мертенс
мэддисон инглис
спорт, australian open, елена рыбакина, элиз мертенс, мэддисон инглис
Теннис, Спорт, Australian Open, Елена Рыбакина, Элиз Мертенс, Мэддисон Инглис
Рыбакина во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open

Пятая ракетка мира Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open

© Фото : Пресс-служба WTAКазахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла бельгийку Элизе Мертенс в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
26 января 2026 • начало в 08:35
Завершен
Елена Рыбакина
2 : 06:16:3
Элизе Мертенс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу пятой ракетки мира. Мертенс идет 21-й в мировом рейтинге. Теннисистки посеяны на турнире под соответствующими номерами. Матч продолжался 1 час 17 минут.
Рыбакина - финалистка турнира 2023 года. Она во второй раз дошла до четвертьфинала Australian Open.
В четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Рыбакина сыграет с победительницей матча между австралийкой Мэддисон Инглис и полькой Игой Швёнтек (2-й номер посева).
Аманда Анисимова - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Анисимова впервые вышла в четвертьфинал Australian Open
Вчера, 08:04
 
Теннис Спорт Australian Open Елена Рыбакина Элиз Мертенс Мэддисон Инглис
 
