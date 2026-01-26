https://ria.ru/20260126/ronaldu-2070435027.html
"Аль-Наср" Роналду обыграл "Аль-Таавун" благодаря автоголу соперника
"Аль-Наср" Роналду обыграл "Аль-Таавун" благодаря автоголу соперника - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Аль-Наср" Роналду обыграл "Аль-Таавун" благодаря автоголу соперника
"Аль-Наср" обыграл дома "Аль-Таавун" в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T22:52:00+03:00
2026-01-26T22:52:00+03:00
2026-01-26T22:52:00+03:00
футбол
спорт
криштиану роналду
н'голо канте
аль-наср
аль-таавун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262264_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f43f25adc68527b07e1ebb04c03e31a4.jpg
https://ria.ru/20260119/juventus-2068826120.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262264_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_389446b2fa6b74ef976306aea7b1447d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, криштиану роналду, н'голо канте, аль-наср, аль-таавун
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Н'Голо Канте, Аль-Наср, Аль-Таавун
"Аль-Наср" Роналду обыграл "Аль-Таавун" благодаря автоголу соперника
"Аль-Наср" с Роналду в составе обыграл "Аль-Таавун" благодаря автоголу соперника