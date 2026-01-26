Рейтинг@Mail.ru
"Аль-Наср" Роналду обыграл "Аль-Таавун" благодаря автоголу соперника
Футбол
 
22:52 26.01.2026
"Аль-Наср" Роналду обыграл "Аль-Таавун" благодаря автоголу соперника
"Аль-Наср" Роналду обыграл "Аль-Таавун" благодаря автоголу соперника
"Аль-Наср" обыграл дома "Аль-Таавун" в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026
спорт, криштиану роналду, н'голо канте, аль-наср, аль-таавун
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Н'Голо Канте, Аль-Наср, Аль-Таавун
"Аль-Наср" Роналду обыграл "Аль-Таавун" благодаря автоголу соперника

"Аль-Наср" с Роналду в составе обыграл "Аль-Таавун" благодаря автоголу соперника

Криштиану Роналду
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Аль-Наср" обыграл дома "Аль-Таавун" в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча, которая прошла в Эр-Рияде, завершилась со счетом 1:0. Мяч в свои ворота забил защитник "Аль-Таавуна" Мохаммед Аль-Доссари (45-я минута).
Капитан "Аль-Насра" португалец Криштиану Роналду провел на поле весь матч и результативными действиями не отметился.
"Аль-Наср" (40 очков) занимает второе место в турнирной таблице лиги. "Аль-Таавун" (35) располагается на пятой позиции. В следующем туре "Аль-Наср" в гостях сыграет с "Аль-Холудом" 30 января, а "Аль-Таавун" в тот же день примет "Аль-Ахдуд".
В другом матче "Аль-Иттихад" дома со счетом 2:1 обыграл "Аль-Ахдуд". Победный мяч забил Н'Голо Канте.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Суд отклонил апелляцию "Ювентуса" на решение о выплате Роналду
19 января, 15:50
 
Футбол Спорт Криштиану Роналду Н'Голо Канте Аль-Наср Аль-Таавун
 
