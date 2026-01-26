Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:0, 0:2) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Евгений Малкин (26-я минута) и Бен Киндел (29, 38). В составе проигравших отличились Джейк Дебраск (47) и Тедди Блюгер (54).
26 января 2026 • начало в 02:00
Завершен
46:29 • Джейк Дебраск
54:00 • Тедди Блугерс
(Лиам Эхгрен, Филип Хронек)
25:24 • Евгений Малкин
28:41 • Benjamin Kindel
37:22 • Benjamin Kindel
(Justin Brazeau, Бретт Кулак)
Малкин отличился в третьем матче подряд, всего на счету 39-летнего россиянина 40 очков (13 голов + 27 передач) в 36 играх. Он был признан третьей звездой матча. Передачу на него отдал Егор Чинахов, который довел количество очков в текущей "регулярке" до 13 (8+5).
Малкин стал первым 39-летним игроком в истории "Питтсбурга", который отметился шайбами в трех гостевых встречах подряд. Также для него, Сидни Кросби и Криса Летанга этот матч стал 1000-м совместным с учетом плей-офф.
"Питтсбург" выиграл четвертый матч подряд и с 63 очками занимает второе место в Столичном дивизионе, "Ванкувер" (39 очков) идет на последней, восьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня передача Ильи Михеева не спасла "Чикаго Блэкхокс" от домашнего поражения в игре против "Флориды Пантерз" (1:5). "Оттава Сенаторз" разгромила дома "Вегас Голден Найтс" (7:1), "Анахайм Дакс" на выезде обыграл в овертайме "Калгари Флэймз" (4:3).