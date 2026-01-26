https://ria.ru/20260126/nkhl-2070234090.html
"Нью-Джерси" прервал победную серию в НХЛ из трех матчей
"Сиэтл Кракен" на своем льду обыграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Нью-Джерси" проиграл "Сиэтлу" в матче регулярного чемпионата НХЛ