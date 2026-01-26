"Нью-Джерси" прервал победную серию в НХЛ из трех матчей

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Сиэтл Кракен" на своем льду обыграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Сиэтл", набрав 55 очков, идет на шестом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Нью-Джерси" прервал серию из трех побед и с 56 баллами располагается на шестой позиции в Столичном дивизионе.