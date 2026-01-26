Рейтинг@Mail.ru
"Нью-Джерси" прервал победную серию в НХЛ из трех матчей - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:43 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/nkhl-2070234090.html
"Нью-Джерси" прервал победную серию в НХЛ из трех матчей
"Нью-Джерси" прервал победную серию в НХЛ из трех матчей - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Нью-Джерси" прервал победную серию в НХЛ из трех матчей
"Сиэтл Кракен" на своем льду обыграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T01:43:00+03:00
2026-01-26T01:43:00+03:00
хоккей
спорт
сиэтл
джордан эберле
джек хьюз
нью-джерси девилз
сиэтл кракен
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569892486_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_0d4aedbf8e9a5fba92f07cdb3c9474d5.jpg
https://ria.ru/20260125/khokkey-2070133926.html
сиэтл
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569892486_103:0:703:450_1920x0_80_0_0_056c38b864cb212f10dbb368e63589ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сиэтл, джордан эберле, джек хьюз, нью-джерси девилз, сиэтл кракен, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сиэтл, Джордан Эберле, Джек Хьюз, Нью-Джерси Девилз, Сиэтл Кракен, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Нью-Джерси" прервал победную серию в НХЛ из трех матчей

"Нью-Джерси" проиграл "Сиэтлу" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© TwitterШайба НХЛ
Шайба НХЛ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Twitter
Шайба НХЛ. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Сиэтл Кракен" на своем льду обыграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сиэтле, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев. В составе "Сиэтла" отличились Райкер Эванс (28), Мэттью Бенирс (48), Беркли Каттон (48) и Джордан Эберле (59). У "Нью-Джерси" шайбы забросили Дуги Хэмилтон (9-я минута) и Джек Хьюз (49).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Сиэтл
4 : 2
Нью-Джерси
27:37 • Рикер Эванс
47:04 • Мэттью Бенирс
(Джордан Эберле)
47:22 • Berkly Catton
(Чендлер Стивенсон, Эли Толванен)
58:48 • Джордан Эберле
08:11 • Дуги Хэмилтон
(Джек Хьюз, Коннор Браун)
48:14 • Джек Хьюз
(Дуги Хэмилтон, Коннор Браун)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российские нападающие "дьяволов" Арсений Грицюк и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.
"Сиэтл", набрав 55 очков, идет на шестом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Нью-Джерси" прервал серию из трех побед и с 56 баллами располагается на шестой позиции в Столичном дивизионе.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Гол и три передачи Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ
25 января, 05:51
 
ХоккейСпортСиэтлДжордан ЭберлеДжек ХьюзНью-Джерси ДевилзСиэтл КракенНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Северсталь
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Шанхайские Драконы
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Удинезе
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Лидс
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Хетафе
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала