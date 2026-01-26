Пас Ничушкина и хет-трик Нельсона помогли "Колорадо" победить "Торонто"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" на выезде обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Брок Нельсон (7, 8 и 48-я минуты), а еще одну шайбу забросил Джек Друри (39). У проигравших отличился Макс Доми (60).
25 января 2026 • начало в 21:30
Завершен
58:58 • Макс Доми
(Бобби Макмэнн, Истон Коуэн)
06:19 • Брок Нельсон
(Кэйл Макар)
07:31 • Брок Нельсон
38:53 • Джек Дрери
57:41 • Брок Нельсон
Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин записал на свой счет результативную передачу. Всего в активе 30-летнего россиянина 28 очков (11 голов + 17 передач) в 41 матче текущего сезона.
"Колорадо" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 79 очков за 50 матчей. "Торонто" проиграл четвертый раз подряд и располагается на предпоследнем, седьмом месте в Атлантическом дивизионе с 57 баллами после 52 встреч.
