Пас Ничушкина и хет-трик Нельсона помогли "Колорадо" победить "Торонто"

"Колорадо" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 79 очков за 50 матчей. "Торонто" проиграл четвертый раз подряд и располагается на предпоследнем, седьмом месте в Атлантическом дивизионе с 57 баллами после 52 встреч.