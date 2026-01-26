Рейтинг@Mail.ru
Пас Ничушкина и хет-трик Нельсона помогли "Колорадо" победить "Торонто"
Хоккей
Хоккей
 
00:11 26.01.2026
Пас Ничушкина и хет-трик Нельсона помогли "Колорадо" победить "Торонто"
"Колорадо Эвеланш" на выезде обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 26.01.2026
хоккей
спорт
брок нельсон
макс доми
валерий ничушкин
колорадо эвеланш
торонто мейпл лифс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, брок нельсон, макс доми, валерий ничушкин, колорадо эвеланш, торонто мейпл лифс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Брок Нельсон, Макс Доми, Валерий Ничушкин, Колорадо Эвеланш, Торонто Мейпл Лифс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккеист "Колорадо Эвеланж" Валерий Ничушкин
Хоккеист Колорадо Эвеланж Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" на выезде обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Брок Нельсон (7, 8 и 48-я минуты), а еще одну шайбу забросил Джек Друри (39). У проигравших отличился Макс Доми (60).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 января 2026
Завершен
Торонто
1 : 4
Колорадо
58:58 • Макс Доми
(Бобби Макмэнн, Истон Коуэн)
06:19 • Брок Нельсон
(Кэйл Макар)
07:31 • Брок Нельсон
(Арттури Лехконен, Валерий Ничушкин)
38:53 • Джек Дрери
(Паркер Келли, Джоэл Кивиранта)
57:41 • Брок Нельсон
(Натан Маккиннон)
Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин записал на свой счет результативную передачу. Всего в активе 30-летнего россиянина 28 очков (11 голов + 17 передач) в 41 матче текущего сезона.
"Колорадо" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 79 очков за 50 матчей. "Торонто" проиграл четвертый раз подряд и располагается на предпоследнем, седьмом месте в Атлантическом дивизионе с 57 баллами после 52 встреч.
Хоккей
 
Матч-центр
 
