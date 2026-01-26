Панжинский оценил шансы российских лыжников на медали Олимпиады

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский заявил РИА Новости, что у российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой есть шансы завоевать медаль Олимпийских игр 2026 года.

« "Не сказать, что ребята являются фаворитами Олимпийских игр, но считаю, что марафонские гонки, которые пройдут в последние дни Олимпиады в классическом стиле, и скиатлоны, которые пройдут в первые дни Олимпийских игр, дадут наибольшие возможности Коростелеву и Непряевой побороться за медали. Шансы на это есть", - сказал Панжинский.

"Олимпийские игры - это особый турнир, на котором дополнительная психологическая нагрузка ложится на каждого из спортсменов. Не все справляются. Плюс трассы, которые многие не знали и не участвовали на них. Для наших ребят все в новинку, но у них развился навык быстрого обучения и приспособления, поэтому на Олимпийских играх они так же быстро сумеют адаптироваться. Ну и никто не исключает того, что Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой отступать-то некуда. Позади Москва, позади вся страна! Конечно, мы поддержим их в любом случае, то есть давления на них будет чуть меньше, они смогут расслабиться и получать удовольствие", - добавил он.

Панжинский отметил, что спортсменов будут мотивировать результаты их родственников.