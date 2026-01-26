Панжинский оценил шансы российских лыжников на медали Олимпиады

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский заявил РИА Новости, что у российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой есть шансы завоевать медаль Олимпийских игр 2026 года.
Ранее Коростелев и Непряева приняли приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпийских играх в Италии.
Непряева финишировала восьмой в масс-старте на этапе Кубка мира
25 января, 14:24
«
"Не сказать, что ребята являются фаворитами Олимпийских игр, но считаю, что марафонские гонки, которые пройдут в последние дни Олимпиады в классическом стиле, и скиатлоны, которые пройдут в первые дни Олимпийских игр, дадут наибольшие возможности Коростелеву и Непряевой побороться за медали. Шансы на это есть", - сказал Панжинский.
"Олимпийские игры - это особый турнир, на котором дополнительная психологическая нагрузка ложится на каждого из спортсменов. Не все справляются. Плюс трассы, которые многие не знали и не участвовали на них. Для наших ребят все в новинку, но у них развился навык быстрого обучения и приспособления, поэтому на Олимпийских играх они так же быстро сумеют адаптироваться. Ну и никто не исключает того, что Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой отступать-то некуда. Позади Москва, позади вся страна! Конечно, мы поддержим их в любом случае, то есть давления на них будет чуть меньше, они смогут расслабиться и получать удовольствие", - добавил он.
Панжинский отметил, что спортсменов будут мотивировать результаты их родственников.
"Олимпийские игры - фантастический турнир, где все виды спорта объединяются, где есть возможность пообщаться друг с другом, и самое главное - исполнить мечту. Это то, о чем они мечтали с детства, то, на что они смотрели по телевизору. Дарья Непряева смотрела на свою старшую сестру Наталью, когда та выигрывала золотые медали. Савелий Коростелев смотрел на свою маму Наталью, на своего дядю Николая Морилова, когда они в 2010 году в Ванкувере выиграли бронзу Игр. Думаю, когда насмотрятся на это, у них будет вдохновение, а на вдохновении можно и горы свернуть", - заключил собеседник агентства.