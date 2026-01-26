Рейтинг@Mail.ru
Панжинский оценил шансы российских лыжников на медали Олимпиады - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
10:07 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/lyzhi-2070264183.html
Панжинский оценил шансы российских лыжников на медали Олимпиады
Панжинский оценил шансы российских лыжников на медали Олимпиады - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Панжинский оценил шансы российских лыжников на медали Олимпиады
Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский заявил РИА Новости, что у российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой есть РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T10:07:00+03:00
2026-01-26T10:07:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр панжинский
дарья непряева
савелий коростелев
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061214511_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6262490042d4d7d0baaece3d1e0fbe5e.jpg
https://ria.ru/20260125/nepryaev-2070175613.html
https://ria.ru/20260124/korostelev-2070081118.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061214511_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_c7420154486106516ef4edbc5bba077f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр панжинский, дарья непряева, савелий коростелев, международный олимпийский комитет (мок)
Лыжные гонки, Спорт, Александр Панжинский, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Международный олимпийский комитет (МОК)
Панжинский оценил шансы российских лыжников на медали Олимпиады

Панжинский считает, что Непряева и Коростелев могут выиграть медали на Олимпиаде

© РИА НовостиДарья Непряева и Савелий Коростелев
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский заявил РИА Новости, что у российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой есть шансы завоевать медаль Олимпийских игр 2026 года.
Ранее Коростелев и Непряева приняли приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпийских играх в Италии.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Непряева финишировала восьмой в масс-старте на этапе Кубка мира
25 января, 14:24
«
"Не сказать, что ребята являются фаворитами Олимпийских игр, но считаю, что марафонские гонки, которые пройдут в последние дни Олимпиады в классическом стиле, и скиатлоны, которые пройдут в первые дни Олимпийских игр, дадут наибольшие возможности Коростелеву и Непряевой побороться за медали. Шансы на это есть", - сказал Панжинский.
"Олимпийские игры - это особый турнир, на котором дополнительная психологическая нагрузка ложится на каждого из спортсменов. Не все справляются. Плюс трассы, которые многие не знали и не участвовали на них. Для наших ребят все в новинку, но у них развился навык быстрого обучения и приспособления, поэтому на Олимпийских играх они так же быстро сумеют адаптироваться. Ну и никто не исключает того, что Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой отступать-то некуда. Позади Москва, позади вся страна! Конечно, мы поддержим их в любом случае, то есть давления на них будет чуть меньше, они смогут расслабиться и получать удовольствие", - добавил он.
Панжинский отметил, что спортсменов будут мотивировать результаты их родственников.
"Олимпийские игры - фантастический турнир, где все виды спорта объединяются, где есть возможность пообщаться друг с другом, и самое главное - исполнить мечту. Это то, о чем они мечтали с детства, то, на что они смотрели по телевизору. Дарья Непряева смотрела на свою старшую сестру Наталью, когда та выигрывала золотые медали. Савелий Коростелев смотрел на свою маму Наталью, на своего дядю Николая Морилова, когда они в 2010 году в Ванкувере выиграли бронзу Игр. Думаю, когда насмотрятся на это, у них будет вдохновение, а на вдохновении можно и горы свернуть", - заключил собеседник агентства.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Бородавко прокомментировал результат Коростелева в спринте на этапе КМ
24 января, 16:45
 
Лыжные гонкиСпортАлександр ПанжинскийДарья НепряеваСавелий КоростелевМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Северсталь
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Шанхайские Драконы
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Удинезе
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Лидс
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Хетафе
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала