Рейтинг@Mail.ru
Единая лига ВТБ вела переговоры с клубами из трех стран, сообщил Кириленко - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
16:13 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/kirilenko-2070357124.html
Единая лига ВТБ вела переговоры с клубами из трех стран, сообщил Кириленко
Единая лига ВТБ вела переговоры с клубами из трех стран, сообщил Кириленко - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Единая лига ВТБ вела переговоры с клубами из трех стран, сообщил Кириленко
Единая лига ВТБ перед сезоном вела переговоры с клубами из ОАЭ, Сербии и Турции по поводу участия в турнире, заявил РИА Новости президент Российской федерации... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T16:13:00+03:00
2026-01-26T16:13:00+03:00
баскетбол
спорт
российская федерация баскетбола (рфб)
андрей кириленко
бк автодор
енисей
зенит (санкт-петербург)
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967831115_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e9d5c69723ca3932f78649068d490599.jpg
https://ria.ru/20260125/basketbol-2070195507.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967831115_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6d9c6b9e7299c5dcbdade001dcd3f116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, российская федерация баскетбола (рфб), андрей кириленко, бк автодор, енисей, зенит (санкт-петербург), единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Российская федерация баскетбола (РФБ), Андрей Кириленко, БК Автодор, Енисей, Зенит (Санкт-Петербург), Единая Лига ВТБ
Единая лига ВТБ вела переговоры с клубами из трех стран, сообщил Кириленко

Кириленко: Единая лига ВТБ вела переговоры с клубами из ОАЭ, Сербии и Турции

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАндрей Кириленко
Андрей Кириленко - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Единая лига ВТБ перед сезоном вела переговоры с клубами из ОАЭ, Сербии и Турции по поводу участия в турнире, заявил РИА Новости президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
В сезоне-2025/26 в Единой лиге ВТБ участвуют только российские команды: "Автодор", "Енисей", "Зенит", "Локомотив-Кубань", МБА-МАИ, "Нижний Новгород", "Парма", "Самара", УНИКС, "Уралмаш" и ЦСКА.
«
"Если ты хочешь быть лучше, ты должен играть с иностранными командами. Для лиги нехорошо, когда есть только устоявшиеся команды. Все равно должна быть свежая кровь. Но для профессиональных клубов это меньшая проблема, чем для сборных. Игроки из разных стран имеют возможность сюда приезжать и делают это. В каждой команде есть по три-четыре человека, вышедших из разных систем. Но, конечно, хочется видеть в лиге и иностранные команды, и качественных игроков, и тренеров", - сказал Кириленко.
"Уверен, у Сергея Валентиновича (Кущенко) есть планы по привлечению команд. Две (иностранные) команды уже играют в Кубке. Насколько я знаю, перед сезоном были разговоры с клубами из Эмиратов, Сербии, Турции. Что касается РФБ, иностранные игроки - все-таки не наш приоритет. Главный акцент идет на российского игрока, его качество. И мы вместе стараемся, чтобы молодые ребята получали игровое время, а лига делает так, чтобы это был конкурентный баскетбол высокого мирового качества", - добавил президент РФБ.
Би Джей Джонсон - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Локомотив-Кубань" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
25 января, 17:32
 
БаскетболСпортРоссийская федерация баскетбола (РФБ)Андрей КириленкоБК АвтодорЕнисейЗенит (Санкт-Петербург)Единая Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Северсталь
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Шанхайские Драконы
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Удинезе
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Лидс
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Хетафе
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала