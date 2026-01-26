Единая лига ВТБ вела переговоры с клубами из трех стран, сообщил Кириленко

«

"Если ты хочешь быть лучше, ты должен играть с иностранными командами. Для лиги нехорошо, когда есть только устоявшиеся команды. Все равно должна быть свежая кровь. Но для профессиональных клубов это меньшая проблема, чем для сборных. Игроки из разных стран имеют возможность сюда приезжать и делают это. В каждой команде есть по три-четыре человека, вышедших из разных систем. Но, конечно, хочется видеть в лиге и иностранные команды, и качественных игроков, и тренеров", - сказал Кириленко.