https://ria.ru/20260126/kirilenko-2070357124.html
Единая лига ВТБ вела переговоры с клубами из трех стран, сообщил Кириленко
Единая лига ВТБ вела переговоры с клубами из трех стран, сообщил Кириленко - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Единая лига ВТБ вела переговоры с клубами из трех стран, сообщил Кириленко
Единая лига ВТБ перед сезоном вела переговоры с клубами из ОАЭ, Сербии и Турции по поводу участия в турнире, заявил РИА Новости президент Российской федерации... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T16:13:00+03:00
2026-01-26T16:13:00+03:00
2026-01-26T16:13:00+03:00
баскетбол
спорт
российская федерация баскетбола (рфб)
андрей кириленко
бк автодор
енисей
зенит (санкт-петербург)
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967831115_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e9d5c69723ca3932f78649068d490599.jpg
https://ria.ru/20260125/basketbol-2070195507.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967831115_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6d9c6b9e7299c5dcbdade001dcd3f116.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, российская федерация баскетбола (рфб), андрей кириленко, бк автодор, енисей, зенит (санкт-петербург), единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Российская федерация баскетбола (РФБ), Андрей Кириленко, БК Автодор, Енисей, Зенит (Санкт-Петербург), Единая Лига ВТБ
Единая лига ВТБ вела переговоры с клубами из трех стран, сообщил Кириленко
Кириленко: Единая лига ВТБ вела переговоры с клубами из ОАЭ, Сербии и Турции
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Единая лига ВТБ перед сезоном вела переговоры с клубами из ОАЭ, Сербии и Турции по поводу участия в турнире, заявил РИА Новости президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
В сезоне-2025/26 в Единой лиге ВТБ участвуют только российские команды: "Автодор", "Енисей", "Зенит", "Локомотив-Кубань", МБА-МАИ, "Нижний Новгород", "Парма", "Самара", УНИКС, "Уралмаш" и ЦСКА.
«
"Если ты хочешь быть лучше, ты должен играть с иностранными командами. Для лиги нехорошо, когда есть только устоявшиеся команды. Все равно должна быть свежая кровь. Но для профессиональных клубов это меньшая проблема, чем для сборных. Игроки из разных стран имеют возможность сюда приезжать и делают это. В каждой команде есть по три-четыре человека, вышедших из разных систем. Но, конечно, хочется видеть в лиге и иностранные команды, и качественных игроков, и тренеров", - сказал Кириленко.
"Уверен, у Сергея Валентиновича (Кущенко) есть планы по привлечению команд. Две (иностранные) команды уже играют в Кубке. Насколько я знаю, перед сезоном были разговоры с клубами из Эмиратов, Сербии, Турции. Что касается РФБ, иностранные игроки - все-таки не наш приоритет. Главный акцент идет на российского игрока, его качество. И мы вместе стараемся, чтобы молодые ребята получали игровое время, а лига делает так, чтобы это был конкурентный баскетбол высокого мирового качества", - добавил президент РФБ.