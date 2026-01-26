Рейтинг@Mail.ru
Карпин назвал фильм "Золотой дубль" историей о масштабе личности Симоняна
Футбол
 
20:05 26.01.2026
Карпин назвал фильм "Золотой дубль" историей о масштабе личности Симоняна
2026-01-26T20:05:00+03:00
2026-01-26T20:06:00+03:00
https://ria.ru/20260125/simonjan-2070169613.html
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что фильм "Золотой дубль" является историей масштаба личности бывшего футболиста и тренера Никиты Симоняна.
Предпремьерный показ фильма "Золотой дубль" пройдет в понедельник в Москве. Картина посвящена памяти Симоняна и рассказывает о том, как под его руководством ереванский "Арарат" в 1973 году стал чемпионом и обладателем Кубка СССР. Премьера "Золотого дубля" состоится 29 января.
"Очень интересно посмотреть, как показали на экране эту историю. Это история не только побед "Арарата", но и история человека, его масштаба. Но прежде, чем о чем-то говорить, надо посмотреть фильм", - заявил Карпин журналистам.
Специалист отметил, что Симонян трезво оценивал ситуации: "30 лет назад на чемпионате мира 1994 года он был представителем делегации РФС. С тех пор и до конца дней очень помогала его трезвая и адекватная оценка ситуации".
Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Симонян выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год.
В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
Легенды "Спартака" обыграли сборную СССР в матче памяти Никиты Симоняна
25 января, 13:35
Легенды "Спартака" обыграли сборную СССР в матче памяти Никиты Симоняна
