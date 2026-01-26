Рейтинг@Mail.ru
Дубль и пас Джозефса помогли "Шанхайским драконам" обыграть "Сочи" в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
22:11 26.01.2026
Дубль и пас Джозефса помогли "Шанхайским драконам" обыграть "Сочи" в КХЛ
Дубль и пас Джозефса помогли "Шанхайским драконам" обыграть "Сочи" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Дубль и пас Джозефса помогли "Шанхайским драконам" обыграть "Сочи" в КХЛ
"Шанхайские драконы" на выезде обыграли "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T22:11:00+03:00
2026-01-26T22:11:00+03:00
хоккей
спорт
ник меркли
кевин лабанк
дмитрий кагарлицкий
шанхайские драконы
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, ник меркли, кевин лабанк, дмитрий кагарлицкий, шанхайские драконы, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Ник Меркли, Кевин Лабанк, Дмитрий Кагарлицкий, Шанхайские драконы, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Дубль и пас Джозефса помогли "Шанхайским драконам" обыграть "Сочи" в КХЛ

Дубль и передача Джозефса помогли "Шанхайским драконам" обыграть "Сочи" в КХЛ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Шанхайские драконы" на выезде обыграли "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась со счетом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Трой Джозефс (7-я и 31-я минуты), а также по шайбе забросили Ник Меркли (14), Уилл Райлли (31), Кевин Лабанк (36) и Гейдж Куинни (52). У "Сочи" отличились Сергей Попов (22) и Дмитрий Кагарлицкий (55).
26 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Сочи
2 : 6
Шанхайские Драконы
01:47 • Sergei Popov
(Макс Эллис, Илья Николаев)
14:18 • Дмитрий Кагарлицкий
(Макс Эллис, Илья Николаев)
06:08 • Troy Josephs
(Borna Rendulic, Остин Вагнер)
13:04 • Ник Меркли
(Александр Брынцев, Кевин Лабанк)
10:28 • Troy Josephs
(Дойл Сомерби, Borna Rendulic, Райли Саттер, Натан Сучезе)
15:15 • Кевин Лабанк
(Troy Josephs)
11:49 • Гэйдж Квинни
(Borna Rendulic, Спенсер Фу)
Джозефс также записал на свой счет результативную передачу, его одноклубник хорват Борна Рендулич оформил ассистентский хет-трик. Китайский клуб 17 января объявил о назначении канадца Митча Лава главным тренером. Победа над "Сочи" стала для него дебютной во главе клуба.
"Сочи" проиграл четвертый матч подряд и располагается на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками. "Драконы" прервали серию из шести поражений в КХЛ и идут на девятом месте, набрав 45 баллов.
Команды 29 и 30 января снова сыграют друг с другом в регулярном чемпионате КХЛ. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге.
В другой встрече дня московское "Динамо" на своем льду обыграло тольяттинскую "Ладу" со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Хоккеисты столичного клуба Даниил Пыленков и Максим Комтуа не приняли участия в матче.
"Салават Юлаев" в овертайме победил минское "Динамо" в матче КХЛ
Вчера, 21:54
 
Хоккей
 
