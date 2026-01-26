Дубль и пас Джозефса помогли "Шанхайским драконам" обыграть "Сочи" в КХЛ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Шанхайские драконы" на выезде обыграли "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась со счетом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Трой Джозефс (7-я и 31-я минуты), а также по шайбе забросили Ник Меркли (14), Уилл Райлли (31), Кевин Лабанк (36) и Гейдж Куинни (52). У "Сочи" отличились Сергей Попов (22) и Дмитрий Кагарлицкий (55).
26 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
01:47 • Sergei Popov
(Макс Эллис, Илья Николаев)
14:18 • Дмитрий Кагарлицкий
(Макс Эллис, Илья Николаев)
06:08 • Troy Josephs
(Borna Rendulic, Остин Вагнер)
13:04 • Ник Меркли
10:28 • Troy Josephs
(Дойл Сомерби, Borna Rendulic, Райли Саттер, Натан Сучезе)
15:15 • Кевин Лабанк
(Troy Josephs)
11:49 • Гэйдж Квинни
Джозефс также записал на свой счет результативную передачу, его одноклубник хорват Борна Рендулич оформил ассистентский хет-трик. Китайский клуб 17 января объявил о назначении канадца Митча Лава главным тренером. Победа над "Сочи" стала для него дебютной во главе клуба.
"Сочи" проиграл четвертый матч подряд и располагается на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками. "Драконы" прервали серию из шести поражений в КХЛ и идут на девятом месте, набрав 45 баллов.
Команды 29 и 30 января снова сыграют друг с другом в регулярном чемпионате КХЛ. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге.
В другой встрече дня московское "Динамо" на своем льду обыграло тольяттинскую "Ладу" со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Хоккеисты столичного клуба Даниил Пыленков и Максим Комтуа не приняли участия в матче.