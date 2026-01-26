Дубль и пас Джозефса помогли "Шанхайским драконам" обыграть "Сочи" в КХЛ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Шанхайские драконы" на выезде обыграли "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команды 29 и 30 января снова сыграют друг с другом в регулярном чемпионате КХЛ. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге.