"Авангард" довел серию побед в КХЛ до пяти матчей

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Омский "Авангард" дома нанес поражение владивостокскому "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в понедельник в Омске, завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). В составе "Авангарда" дубль оформил Наиль Якупов (29-я и 46-я минуты), по шайбе забросили Эндрю Потуральски (5), Константин Окулов (28) и Семен Чистяков (58). У "Адмирала" отличились Оскар Булавчук (12), который провел дебютный матч за команду, и Степан Старков (25). На 58-й минуте нападающий гостей Дмитрий Завгородний не реализовал буллит.
26 января 2026 • начало в 16:30
Завершен
04:11 • Эндрю Потуральски
07:28 • Константин Окулов
(Дмитрий Рашевский, Дамир Шарипзянов)
08:36 • Наиль Якупов
05:29 • Наиль Якупов
17:57 • Семен Чистяков
11:06 • Oskar Bulavchuk
(Либор Сулак, Даниэль Усманов)
04:50 • Степан Старков
(Павел Шэн, Егор Чезганов)
Форвард "Авангарда" Дмитрий Рашевский отдал две голевые передачи, первая из которых стала для 25-летнего хоккеиста 100-й в КХЛ. В ноябре он также забросил свою 100-ю шайбу в лиге. Одноклубник Рашевского Дамир Шарипзянов отметился голевой передачей и продлил результативную серию до 9 матчей, в которых он набрал 16 (8+8) очков. Булавчуку ассистировал нападающий Даниэль Усманов, набравший первое очко в составе "Адмирала". Во вторник его обменяли из московского "Спартака".
"Авангард", выиграв пятый раз подряд и набрав 69 очков, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Адмирал", чья серия поражений достигла девяти матчей, идет последним с 34 баллами.
