Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" довел серию побед в КХЛ до пяти матчей - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:52 26.01.2026 (обновлено: 19:08 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/avangrad-2070397212.html
"Авангард" довел серию побед в КХЛ до пяти матчей
"Авангард" довел серию побед в КХЛ до пяти матчей - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Авангард" довел серию побед в КХЛ до пяти матчей
Омский "Авангард" дома нанес поражение владивостокскому "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T18:52:00+03:00
2026-01-26T19:08:00+03:00
хоккей
спорт
омск
дмитрий рашевский
наиль якупов
эндрю потуральски
адмирал
спартак (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010817051_0:275:2000:1400_1920x0_80_0_0_3ac0160aa4fc7fb1f32ad29afe529d5e.jpg
https://ria.ru/20260126/malkin-2070253550.html
омск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010817051_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_78d4192584feb6cd349cc1aae6c530bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, омск, дмитрий рашевский, наиль якупов, эндрю потуральски, адмирал, спартак (москва), авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Омск, Дмитрий Рашевский, Наиль Якупов, Эндрю Потуральски, Адмирал, Спартак (Москва), Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Авангард" довел серию побед в КХЛ до пяти матчей

"Авангард" обыграл "Адмирал" и довел серию побед в КХЛ до пяти матчей

© Фото : Пресс-служба ХК "Авангард"Хоккеисты "Авангарда" Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов
Хоккеисты Авангарда Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Авангард"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Омский "Авангард" дома нанес поражение владивостокскому "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в понедельник в Омске, завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). В составе "Авангарда" дубль оформил Наиль Якупов (29-я и 46-я минуты), по шайбе забросили Эндрю Потуральски (5), Константин Окулов (28) и Семен Чистяков (58). У "Адмирала" отличились Оскар Булавчук (12), который провел дебютный матч за команду, и Степан Старков (25). На 58-й минуте нападающий гостей Дмитрий Завгородний не реализовал буллит.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 января 2026 • начало в 16:30
Завершен
Авангард
5 : 2
Адмирал
04:11 • Эндрю Потуральски
(Майкл Маклеод, Семен Чистяков)
07:28 • Константин Окулов
(Дмитрий Рашевский, Дамир Шарипзянов)
08:36 • Наиль Якупов
(Майкл Маклеод, Семен Чистяков)
05:29 • Наиль Якупов
(Дмитрий Рашевский, Василий Пономарев)
17:57 • Семен Чистяков
11:06 • Oskar Bulavchuk
(Либор Сулак, Даниэль Усманов)
04:50 • Степан Старков
(Павел Шэн, Егор Чезганов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Форвард "Авангарда" Дмитрий Рашевский отдал две голевые передачи, первая из которых стала для 25-летнего хоккеиста 100-й в КХЛ. В ноябре он также забросил свою 100-ю шайбу в лиге. Одноклубник Рашевского Дамир Шарипзянов отметился голевой передачей и продлил результативную серию до 9 матчей, в которых он набрал 16 (8+8) очков. Булавчуку ассистировал нападающий Даниэль Усманов, набравший первое очко в составе "Адмирала". Во вторник его обменяли из московского "Спартака".
"Авангард", выиграв пятый раз подряд и набрав 69 очков, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Адмирал", чья серия поражений достигла девяти матчей, идет последним с 34 баллами.
В следующем матче "Адмирал" в гостях сыграет с астанинским "Барысом" 28 января, а на следующий день "Авангард" примет челябинский "Трактор".
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Малкин получил повреждение на скамейке запасных
Вчера, 09:09
 
ХоккейСпортОмскДмитрий РашевскийНаиль ЯкуповЭндрю ПотуральскиАдмиралХК Спартак (Москва)АвангардКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Северсталь
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Шанхайские Драконы
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Удинезе
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Лидс
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Хетафе
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала