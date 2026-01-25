Карпин опроверг слухи об уходе Захаряна из "Реал Сосьедад"

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что слухи об уходе полузащитника Арсена Захаряна из испанского клуба "Реал Сосьедад" не соответствуют действительности.
В четверг журналист COPE Марко Антонио Санде сообщил, что главный тренер команды Пеллегрино Матараццо провел встречу с несколькими игроками, на которой заявил, что они не входят в его планы на сезон. В их число, по его информации, вошел и Захарян. Ранее россиянин пропустил матч 20-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (2:1) из-за дискомфорта в левой икроножной мышце. Карпин присутствовал на этой игре.
"Слухи об уходе Арсена беспочвенны. С точки зрения клуба "Реал Сосьедад" Арсен наконец должен восстановиться после всех болячек. Они ждут, когда он себя покажет. И клуб, и Арсен не рассматривают никаких вариантов до лета, как минимум. Ненормально, что полтора года человек не играет. Но это могло произойти в любой команде. И в "Реал Сосьедад", и в "Динамо". Но исходя из разговора он повзрослел, возмужал. До этого он говорил, что в него не верят. Сейчас он говорит, что ему надо выгрызать место в основе. Все в клубе хотят, чтобы он стал основным игроком. И он хочет того же. До лета точно он будет пытаться закрепиться в основном составе. Разговоров о возвращении в Россию не было. Главное, чтобы он играл", - сказал Карпин журналистам.
"У него ушиб икроножной мышцы. Это может случиться с кем угодно. Он долго восстанавливался после повреждения голеностопа. У него то грипп, то какие-то вирусы. Недоумевает и он, и спортивные директора. Все надеются и верят. На тренировках и матчах он показывает свой талант. Все ждут стабильности", - добавил специалист.
Захаряну 22 года. Он присоединился к клубу "Реал Сосьедад" летом 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах в чемпионате и Кубке Испании, в которых отметился одним голом.