Карпин опроверг слухи об уходе Захаряна из "Реал Сосьедад" - 25.01.2026
Футбол
 
12:51 25.01.2026
Карпин опроверг слухи об уходе Захаряна из "Реал Сосьедад"
Карпин опроверг слухи об уходе Захаряна из "Реал Сосьедад" - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Карпин опроверг слухи об уходе Захаряна из "Реал Сосьедад"
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что слухи об уходе полузащитника Арсена Захаряна из испанского клуба "Реал Сосьедад" не... РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Арсен Захарян
© пресс-служба клуба "Реал Сосьедад"
Арсен Захарян. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что слухи об уходе полузащитника Арсена Захаряна из испанского клуба "Реал Сосьедад" не соответствуют действительности.
В четверг журналист COPE Марко Антонио Санде сообщил, что главный тренер команды Пеллегрино Матараццо провел встречу с несколькими игроками, на которой заявил, что они не входят в его планы на сезон. В их число, по его информации, вошел и Захарян. Ранее россиянин пропустил матч 20-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (2:1) из-за дискомфорта в левой икроножной мышце. Карпин присутствовал на этой игре.
"Слухи об уходе Арсена беспочвенны. С точки зрения клуба "Реал Сосьедад" Арсен наконец должен восстановиться после всех болячек. Они ждут, когда он себя покажет. И клуб, и Арсен не рассматривают никаких вариантов до лета, как минимум. Ненормально, что полтора года человек не играет. Но это могло произойти в любой команде. И в "Реал Сосьедад", и в "Динамо". Но исходя из разговора он повзрослел, возмужал. До этого он говорил, что в него не верят. Сейчас он говорит, что ему надо выгрызать место в основе. Все в клубе хотят, чтобы он стал основным игроком. И он хочет того же. До лета точно он будет пытаться закрепиться в основном составе. Разговоров о возвращении в Россию не было. Главное, чтобы он играл", - сказал Карпин журналистам.
"У него ушиб икроножной мышцы. Это может случиться с кем угодно. Он долго восстанавливался после повреждения голеностопа. У него то грипп, то какие-то вирусы. Недоумевает и он, и спортивные директора. Все надеются и верят. На тренировках и матчах он показывает свой талант. Все ждут стабильности", - добавил специалист.
Захаряну 22 года. Он присоединился к клубу "Реал Сосьедад" летом 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах в чемпионате и Кубке Испании, в которых отметился одним голом.
Килиан Мбаппе и Винисиус Джуниор - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Посоветовал Сане хрень": "Реал" унизил "Монако" Головина на глазах Карпина
21 января, 01:20
 
Футбол
 
